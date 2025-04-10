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Госдеп выдвинул условие для продвижения переговоров с Россией по Украине

Госдеп выдвинул условие для продвижения переговоров с Россией по Украине - 10.04.2025, ПРАЙМ

Госдеп выдвинул условие для продвижения переговоров с Россией по Украине

США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T22:16+0300

2025-04-10T22:16+0300

2025-04-10T22:16+0300

политика

госдеп

сша

прекращение огня

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Брюс на брифинге.

https://1prime.ru/20250404/rubio-856390403.html

сша

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госдеп, сша, прекращение огня, украина, россия