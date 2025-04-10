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Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая
Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая
Российские власти тщательно анализируют возможные последствия эскалации торговой войны США и Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:26+0300
2025-04-10T13:26+0300
экономика
россия
китай
сша
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские власти тщательно анализируют возможные последствия эскалации торговой войны США и Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы с вами уже говорили на эту тему. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - отметил пресс-секретарь главы государства.президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10% и выше для стран с дисбалансом в торговом балансе с США. Однако 9 апреля Трамп объявил о том, что более 75 стран не приняли ответные меры и запросили переговоры, поэтому базовые импортные пошлины в размере 10% будут действовать в течение 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
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россия, китай, сша
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США
13:26 10.04.2025
 
Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая

Песков: Россия изучит возможные последствия обострения торговой войны США и КНР

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские власти тщательно анализируют возможные последствия эскалации торговой войны США и Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы с вами уже говорили на эту тему. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - отметил пресс-секретарь главы государства.
президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10% и выше для стран с дисбалансом в торговом балансе с США. Однако 9 апреля Трамп объявил о том, что более 75 стран не приняли ответные меры и запросили переговоры, поэтому базовые импортные пошлины в размере 10% будут действовать в течение 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC
12:28
 
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