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В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле
В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле касаются исключительно нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:37+0300
2025-04-10T13:40+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
стамбул
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Стамбуле касаются исключительно нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", — сказал представитель Кремля.Он уточнил, что тема украинского урегулирования на встрече не обсуждается. В то же время, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта, но при соблюдении интересов сторон, подчеркнул спикер. Он добавил, что для России важно прежде всего соблюдение ее собственных интересов.Никаких временных ограничений у проходящих консультаций нет, уточнил Песков.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле. Москву представляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.По данным источника агентства РИА Новости, переговоры идут спокойно, в конструктивном ключе.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
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россия, мировая экономика, рф, стамбул, москва, дмитрий песков, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Стамбул, МОСКВА, Дмитрий Песков, МИД
13:37 10.04.2025 (обновлено: 13:40 10.04.2025)
 
В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле

Песков: переговоры России и США в Стамбуле касаются нормализации дипотношений

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и США в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Стамбуле касаются исключительно нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что тема украинского урегулирования на встрече не обсуждается. В то же время, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта, но при соблюдении интересов сторон, подчеркнул спикер. Он добавил, что для России важно прежде всего соблюдение ее собственных интересов.
Никаких временных ограничений у проходящих консультаций нет, уточнил Песков.
Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле. Москву представляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
По данным источника агентства РИА Новости, переговоры идут спокойно, в конструктивном ключе.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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13:26
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФСтамбулМОСКВАДмитрий ПесковМИД
 
 
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