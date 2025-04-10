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В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле

В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о ходе переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле касаются исключительно нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:37+0300

2025-04-10T13:37+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Стамбуле касаются исключительно нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", — сказал представитель Кремля.Он уточнил, что тема украинского урегулирования на встрече не обсуждается. В то же время, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта, но при соблюдении интересов сторон, подчеркнул спикер. Он добавил, что для России важно прежде всего соблюдение ее собственных интересов.Никаких временных ограничений у проходящих консультаций нет, уточнил Песков.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле. Москву представляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.По данным источника агентства РИА Новости, переговоры идут спокойно, в конструктивном ключе.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

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россия, мировая экономика, рф, стамбул, москва, дмитрий песков, мид