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"Нелепое заблуждение". В США сделали признание о плане против России - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Нелепое заблуждение". В США сделали признание о плане против России
"Нелепое заблуждение". В США сделали признание о плане против России - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Нелепое заблуждение". В США сделали признание о плане против России
Соединенные Штаты не могут разрушить отношения между Россией и Китаем, так как две страны будут поддерживать тесное партнерство на протяжении десятилетий. Об... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:48+0300
2025-04-10T16:48+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут разрушить отношения между Россией и Китаем, так как две страны будут поддерживать тесное партнерство на протяжении десятилетий. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х."Нелепое заблуждение — полагать, что США смогут разрушить альянс России и Китая", — заметил Шрайвер.Министр иностранных дел Китая Ван И ранее отметил, что отношения между Москвой и Пекином претерпели значительные изменения и приобрели новые содержание и масштаб.
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
16:48 10.04.2025
 
"Нелепое заблуждение". В США сделали признание о плане против России

Аналитик Шрайвер: США не смогут испортить отношения между Москвой и Пекином

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут разрушить отношения между Россией и Китаем, так как две страны будут поддерживать тесное партнерство на протяжении десятилетий. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х.
"Нелепое заблуждение — полагать, что США смогут разрушить альянс России и Китая", — заметил Шрайвер.
Министр иностранных дел Китая Ван И ранее отметил, что отношения между Москвой и Пекином претерпели значительные изменения и приобрели новые содержание и масштаб.
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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15:10
 
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