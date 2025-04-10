https://1prime.ru/20250410/podpisi-856558863.html
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи - 10.04.2025, ПРАЙМ
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи
Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:34+0300
2025-04-10T16:34+0300
2025-04-10T16:34+0300
россия
общество
дмитрий григоренко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей, соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях", - говорится в сообщении. Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные "обезличенные" электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы. Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов. Отмечается, что данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.
https://1prime.ru/20250410/novak-856558734.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , дмитрий григоренко, госдума
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Григоренко, Госдума
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи
Григоренко: госорганы получат право на "обезличенные" электронные подписи
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей, соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях", - говорится в сообщении.
Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные "обезличенные" электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы.
Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов.
Отмечается, что данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.
Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ