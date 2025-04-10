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Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи - 10.04.2025, ПРАЙМ
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи
Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:34+0300
2025-04-10T16:34+0300
россия
общество
дмитрий григоренко
госдума
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей, соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях", - говорится в сообщении. Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные "обезличенные" электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы. Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов. Отмечается, что данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.
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россия, общество , дмитрий григоренко, госдума
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Григоренко, Госдума
16:34 10.04.2025
 
Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи

Григоренко: госорганы получат право на "обезличенные" электронные подписи

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей, соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях", - говорится в сообщении.
Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные "обезличенные" электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы.
Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов.
Отмечается, что данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.
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