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Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи

Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи - 10.04.2025, ПРАЙМ

Госорганы в России получат право на "обезличенные" электронные подписи

Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:34+0300

2025-04-10T16:34+0300

2025-04-10T16:34+0300

россия

общество

дмитрий григоренко

госдума

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственные учреждения в России, которые не имеют основных регистрационных номеров, смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей, соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить "обезличенные" сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях", - говорится в сообщении. Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные "обезличенные" электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы. Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов. Отмечается, что данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.

https://1prime.ru/20250410/novak-856558734.html

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россия, общество , дмитрий григоренко, госдума