https://1prime.ru/20250410/porazhenie-856555286.html

"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз

"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз

Пентагон, Государственный департамент и ЦРУ проиграли войну против России, однако никто в Соединенных Штатах не может заявить вслух об этом поражении... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:18+0300

2025-04-10T15:18+0300

2025-04-10T15:35+0300

политика

такер карлсон

сша

война

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/71/843027116_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_53f64a5233c35283d195466b340a606f.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Пентагон, Государственный департамент и ЦРУ проиграли войну против России, однако никто в Соединенных Штатах не может заявить вслух об этом поражении. Высокомерие может обернуться для США ужасными последствиями. . Такое мнение в эфире своего шоу высказал известный американский журналист Такер Карлсон.По его словам, до вашингтонских политиков все никак не может дойти, что Соединенные Штаты потерпели в войне с Российской Федерацией поражение, ведь ВС США, Пентагон, Госдеп и ЦРУ вели войну именно с Россией - Украина изначально была не при чем. При этом Карлсон подчеркнул, что американским властям просто плевать на судьбу Украины, как и на потерю сотен тысяч украинцев. "Война шла против России из-за ненависти к ней — по многим причинам, в основном духовным. Но мы ее проиграли. Лично меня беспокоит то, что никто никогда не призна́ет факт переоценки нами своей мощи", - подчеркнул журналист.Он сравнил Америку с разведенными 60-летними мужчинами, "ухлестывающими за молодыми женщинами, не понимая при этом, что те только и думают: "Что за абсурд, ты же старик, с чего ты решил, что я стану с тобой спать?" Не понимая своего реального положения, престарелые мужчины мнят себя 25-летними - и подобное происходит и с государствами, которые убеждены в своей возможности оказывать влияние на что-либо, "хотя на деле все не так", отметил Карлсон.По его мнению, это ни что иное, как надменность, которая "разрушает империи и уничтожает населения". "Всем следует знать, что мы не смогли выиграть у России неядерную войну. Точка... Но не кажется ли вам, что мы сильно рискуем из-за этой самоуверенности?", - вопрошает Карлсон в заключение.

https://1prime.ru/20250316/sokhranenie-855828119.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

такер карлсон, сша, война, россия