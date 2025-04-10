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"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз
"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз
Пентагон, Государственный департамент и ЦРУ проиграли войну против России, однако никто в Соединенных Штатах не может заявить вслух об этом поражении... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:18+0300
2025-04-10T15:18+0300
2025-04-10T15:35+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Пентагон, Государственный департамент и ЦРУ проиграли войну против России, однако никто в Соединенных Штатах не может заявить вслух об этом поражении. Высокомерие может обернуться для США ужасными последствиями. . Такое мнение в эфире своего шоу высказал известный американский журналист Такер Карлсон.По его словам, до вашингтонских политиков все никак не может дойти, что Соединенные Штаты потерпели в войне с Российской Федерацией поражение, ведь ВС США, Пентагон, Госдеп и ЦРУ вели войну именно с Россией - Украина изначально была не при чем. При этом Карлсон подчеркнул, что американским властям просто плевать на судьбу Украины, как и на потерю сотен тысяч украинцев. "Война шла против России из-за ненависти к ней — по многим причинам, в основном духовным. Но мы ее проиграли. Лично меня беспокоит то, что никто никогда не призна́ет факт переоценки нами своей мощи", - подчеркнул журналист.Он сравнил Америку с разведенными 60-летними мужчинами, "ухлестывающими за молодыми женщинами, не понимая при этом, что те только и думают: "Что за абсурд, ты же старик, с чего ты решил, что я стану с тобой спать?" Не понимая своего реального положения, престарелые мужчины мнят себя 25-летними - и подобное происходит и с государствами, которые убеждены в своей возможности оказывать влияние на что-либо, "хотя на деле все не так", отметил Карлсон.По его мнению, это ни что иное, как надменность, которая "разрушает империи и уничтожает населения". "Всем следует знать, что мы не смогли выиграть у России неядерную войну. Точка... Но не кажется ли вам, что мы сильно рискуем из-за этой самоуверенности?", - вопрошает Карлсон в заключение.
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такер карлсон, сша, война, россия
Политика, Такер Карлсон, США, война, РОССИЯ
"Проиграли в войне с Россией". Такер Карлсон поставил США диагноз
Такер Карлсон: США не хотят признать, что проиграли в войне с Россией поражение
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Пентагон, Государственный департамент и ЦРУ проиграли войну против России, однако никто в Соединенных Штатах не может заявить вслух об этом поражении. Высокомерие может обернуться для США ужасными последствиями. . Такое мнение в эфире своего шоу высказал известный американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, до вашингтонских политиков все никак не может дойти, что Соединенные Штаты потерпели в войне с Российской Федерацией поражение, ведь ВС США, Пентагон, Госдеп и ЦРУ вели войну именно с Россией - Украина изначально была не при чем.
При этом Карлсон подчеркнул, что американским властям просто плевать на судьбу Украины, как и на потерю сотен тысяч украинцев.
"Война шла против России из-за ненависти к ней — по многим причинам, в основном духовным. Но мы ее проиграли. Лично меня беспокоит то, что никто никогда не призна́ет факт переоценки нами своей мощи", - подчеркнул журналист.
Такер Карлсон дал новую оценку Путину
Он сравнил Америку с разведенными 60-летними мужчинами, "ухлестывающими за молодыми женщинами, не понимая при этом, что те только и думают: "Что за абсурд, ты же старик, с чего ты решил, что я стану с тобой спать?"
Не понимая своего реального положения, престарелые мужчины мнят себя 25-летними - и подобное происходит и с государствами, которые убеждены в своей возможности оказывать влияние на что-либо, "хотя на деле все не так", отметил Карлсон.
По его мнению, это ни что иное, как надменность, которая "разрушает империи и уничтожает населения".
"Всем следует знать, что мы не смогли выиграть у России неядерную войну. Точка... Но не кажется ли вам, что мы сильно рискуем из-за этой самоуверенности?", - вопрошает Карлсон в заключение.