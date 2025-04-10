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Итальянские виноделы назвали существенной проблемой пошлину в 10%

Итальянские виноделы назвали существенной проблемой пошлину в 10% - 10.04.2025, ПРАЙМ

Итальянские виноделы назвали существенной проблемой пошлину в 10%

Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие большинства тарифов представляет собой "шаг в правильном направлении", но оставшиеся... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:37+0300

2025-04-10T16:37+0300

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РИМ, 10 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие большинства тарифов представляет собой "шаг в правильном направлении", но оставшиеся десятипроцентные пошлины являются существенной проблемой для итальянской винодельческой отрасли, говорится в заявлении федерации производителей Federvini. "Ставкой в 10% можно управлять в краткосрочной перспективе, но она не является ни устойчивым, ни желательным для будущего условием. Нам нужна нормативная определенность и четкая и стабильная торговая структура", - заявила президент Federvini Микаэла Паллини. Профильное объединение приветственно отнеслось к решению администрации США о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин на итальянскую продукцию, включая вина, спиртные напитки и уксусы. "Это первый признак открытости, но существенно он не меняет структурных трудностей, с которыми продолжает сталкиваться сектор. Ставка в 10% остается существенным штрафом для отрасли, которая не может позволить себе работать на рынке с таким уровнем неопределенности, что затрудняет планирование экспорта в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении. Экспорт итальянского вина в США оценивается почти в 2 миллиарда евро в год. Как сообщали РИА Новости в Federvini, со ставкой в 20% итальянский бизнес мог бы потерять свыше 320 миллионов евро в год. Повышение торговых пошлины угрожает потерями тысячи рабочих мест в отрасли, где трудоустроены 460 тысяч человек.

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бизнес, мировая экономика, сша, рим, дональд трамп