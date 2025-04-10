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Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам - 10.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:46+0300
2025-04-10T09:46+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. "Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЕК.
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мировая экономика, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
09:46 10.04.2025
 
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам

Глава ЕК назвала решение США по пошлинам шагом к стабилизации мировой экономики

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
"Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЕК.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Глава Еврокомиссии призвала к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США
09:40
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
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