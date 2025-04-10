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Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам

Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам - 10.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:46+0300

2025-04-10T09:46+0300

2025-04-10T09:46+0300

экономика

мировая экономика

сша

брюссель

дональд трамп

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ек

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. "Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЕК.

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мировая экономика, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек