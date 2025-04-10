https://1prime.ru/20250410/poshliny-856541657.html
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам - 10.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:46+0300
2025-04-10T09:46+0300
2025-04-10T09:46+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. "Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЕК.
https://1prime.ru/20250410/poshliny-856541231.html
сша
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
Глава ЕК назвала решение США по пошлинам шагом к стабилизации мировой экономики
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин "шагом к стабилизации мировой экономики".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
"Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЕК.
Глава Еврокомиссии призвала к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США