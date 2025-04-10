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Австралия возобновит переговоры с ЕС после введения США таможенных пошлин
Австралия возобновит переговоры с ЕС после введения США таможенных пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ
Австралия возобновит переговоры с ЕС после введения США таможенных пошлин
Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:58+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии Дон Фаррелл. "У меня состоялась очень теплая и конструктивная встреча с моим коллегой из Европейского союза, и мы договорились ускорить возобновление переговоров по соглашению о свободной торговли", - заявил Фаррелл в интервью газете Nightly. Он также отметил, что его встреча с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем состоялась во вторник вечером. Стороны договорились о начале переговоров сразу после федеральных выборов в Австралии, запланированных на 3 мая. Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом начались в 2018 году, но через три года были приостановлены из-за ухудшения отношений между Канберрой и Парижем на фоне заключения первой соглашения о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS с США и Великобританией. Позже, в 2022 году, с приходом нового правительства в Австралии стороны вернулись к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но с тех пор никаких результатов не было достигнуто. Основной причиной затруднения в переговорном процессе стало отсутствие доступа ряда наименований австралийской продукции на европейский рынок из-за несоответствия торговых марок товаров.
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Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, ЕС
Австралия возобновит переговоры с ЕС после введения США таможенных пошлин
Фаррелл: Австралия возобновит переговоры с ЕС после введения США пошлин
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии Дон Фаррелл.
"У меня состоялась очень теплая и конструктивная встреча с моим коллегой из Европейского союза, и мы договорились ускорить возобновление переговоров по соглашению о свободной торговли", - заявил Фаррелл в интервью газете Nightly.
Он также отметил, что его встреча с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем состоялась во вторник вечером. Стороны договорились о начале переговоров сразу после федеральных выборов в Австралии, запланированных на 3 мая.
Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом начались в 2018 году, но через три года были приостановлены из-за ухудшения отношений между Канберрой и Парижем на фоне заключения первой соглашения о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS с США и Великобританией. Позже, в 2022 году, с приходом нового правительства в Австралии стороны вернулись к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но с тех пор никаких результатов не было достигнуто. Основной причиной затруднения в переговорном процессе стало отсутствие доступа ряда наименований австралийской продукции на европейский рынок из-за несоответствия торговых марок товаров.
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