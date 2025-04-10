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NYT объяснила приостановку действий пошлин США - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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NYT объяснила приостановку действий пошлин США
NYT объяснила приостановку действий пошлин США - 10.04.2025, ПРАЙМ
NYT объяснила приостановку действий пошлин США
Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:25+0300
2025-04-10T11:28+0300
экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Решение (президента США Дональда) Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет - мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года, этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком", - говорится в материале издания. По информации газеты, многие высокопоставленные советники Трампа и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа ввести приостановку действия пошлин, поскольку американский лидер в среду утром все еще указывал на то, что придерживается прежнего плана. Отмечается, что решающую роль в склонении Трампа к этому решению сыграл американский министр финансов Скотт Бессент.
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сша, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
11:25 10.04.2025 (обновлено: 11:28 10.04.2025)
 
NYT объяснила приостановку действий пошлин США

NYT: приостановка действия пошлин США связана с угрозой нового финкризиса

© fotolia.com / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / Al Teich
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Решение (президента США Дональда) Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет - мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года, этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком", - говорится в материале издания.
По информации газеты, многие высокопоставленные советники Трампа и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа ввести приостановку действия пошлин, поскольку американский лидер в среду утром все еще указывал на то, что придерживается прежнего плана.
Отмечается, что решающую роль в склонении Трампа к этому решению сыграл американский министр финансов Скотт Бессент.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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