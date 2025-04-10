https://1prime.ru/20250410/poshliny-856547264.html

NYT объяснила приостановку действий пошлин США

NYT объяснила приостановку действий пошлин США - 10.04.2025, ПРАЙМ

NYT объяснила приостановку действий пошлин США

Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:25+0300

2025-04-10T11:25+0300

2025-04-10T11:28+0300

экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Решение (президента США Дональда) Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет - мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года, этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком", - говорится в материале издания. По информации газеты, многие высокопоставленные советники Трампа и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа ввести приостановку действия пошлин, поскольку американский лидер в среду утром все еще указывал на то, что придерживается прежнего плана. Отмечается, что решающую роль в склонении Трампа к этому решению сыграл американский министр финансов Скотт Бессент.

https://1prime.ru/20250410/tusk-856546382.html

сша

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сша, дональд трамп, скотт бессент