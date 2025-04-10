https://1prime.ru/20250410/poshliny-856549317.html

Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC

Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC - 10.04.2025, ПРАЙМ

Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC

Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:28+0300

2025-04-10T12:28+0300

2025-04-10T12:28+0300

экономика

рынки

сша

дональд трамп

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310108_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6ef7a8640225a0088c21aa0a5c516b88.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов. Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке". "Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала. NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает.

https://1prime.ru/20250410/poshliny-856547862.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, дональд трамп, nbc