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Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC
Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC - 10.04.2025, ПРАЙМ
Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC
Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:28+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов. Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке". "Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала. NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает.
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рынки, сша, дональд трамп, nbc
Экономика, Рынки, США, Дональд Трамп, NBC
Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC
NBC: министры США убеждали Трампа приостановить пошлины из-за рынка облигаций
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.
Латник в интервью телеканалу CBS 12 марта выступил в защиту политики пошлин администрации Трампа и подчеркнул, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. Он отметил, что эта политика - "самое важное, что когда-либо было в Америке".
"Перед объявлением Трампа (о приостановке пошлин - ред.) некоторые из его советников были почти в панике по поводу рынков облигаций... Двое из самых высокопоставленных советников Трампа... Бессент и... Латник в среду выступили единым фронтом, призывая его приостановить пошлины в свете (ситуации - ред.) на рынке облигаций", - говорится в сообщении телеканала.
NBC со ссылкой на неназванного друга Трампа также утверждает, что президент США не подавал никаких признаков того, что он быстро отступит в вопросе пошлин. По данным источника телеканала, американский лидер считает, что другие страны ведут "несправедливую торговлю", и рассматривает пошлины как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, будучи полностью уверенным, что это сработает.
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