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В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин
В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин
В ЕС пока не запланированы контакты с США для обсуждения будущего пошлин, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:51+0300
2025-04-10T13:51+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. В ЕС пока не запланированы контакты с США для обсуждения будущего пошлин, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Несколько дней назад еврокомиссар Марош Шефчович проводил контакты в США, пока мы не осведомлены о каких-либо запланированных дальнейших контактах после заявлений Дональда Трампа", - сказал он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ответ на решение Трампа также приостанавливает на 90 дней введение контрмер на пошлины США. В Брюсселе нацелены на переговоры о нулевых пошлинах, введут свои ответные меры в случае провала переговоров.
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брюссель, сша, ес
Экономика, Брюссель, США, ЕС
13:51 10.04.2025
 
В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин

Жилл: в ЕС пока не запланированы контакты с США по будущему пошлин

© AFP / Emmanuel DunandШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© AFP / Emmanuel Dunand
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. В ЕС пока не запланированы контакты с США для обсуждения будущего пошлин, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Несколько дней назад еврокомиссар Марош Шефчович проводил контакты в США, пока мы не осведомлены о каких-либо запланированных дальнейших контактах после заявлений Дональда Трампа", - сказал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ответ на решение Трампа также приостанавливает на 90 дней введение контрмер на пошлины США. В Брюсселе нацелены на переговоры о нулевых пошлинах, введут свои ответные меры в случае провала переговоров.
Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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ЭкономикаБрюссельСШАЕС
 
 
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