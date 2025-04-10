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В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин

В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Еврокомиссии рассказали о возможных контактах с США по будущему пошлин

В ЕС пока не запланированы контакты с США для обсуждения будущего пошлин, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:51+0300

2025-04-10T13:51+0300

2025-04-10T13:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. В ЕС пока не запланированы контакты с США для обсуждения будущего пошлин, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Несколько дней назад еврокомиссар Марош Шефчович проводил контакты в США, пока мы не осведомлены о каких-либо запланированных дальнейших контактах после заявлений Дональда Трампа", - сказал он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ответ на решение Трампа также приостанавливает на 90 дней введение контрмер на пошлины США. В Брюсселе нацелены на переговоры о нулевых пошлинах, введут свои ответные меры в случае провала переговоров.

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