https://1prime.ru/20250410/poshliny-856558344.html

"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP

"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP

Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:20+0300

2025-04-10T16:20+0300

2025-04-10T16:21+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

белый дом

мнение

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для более чем 75 стран. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post.Как сообщается, в Белом доме "даже некоторых высокопоставленных чиновников", поразило неожиданное решение президента. "Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться, какие действия следует предпринимать дальше", - утверждается в статье. Вскоре после этого, рассказывают авторы материала, было в срочном порядке созвана пресс-конференция с министром экономики США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.Накануне глава Белого дома принял решение немедленно отложить введение ранее объявленных зеркальных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран .

https://1prime.ru/20250409/poshliny-856529010.html

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дональд трамп, пошлины, белый дом, мнение