Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/poshliny-856558344.html
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP
Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:20+0300
2025-04-10T16:21+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
белый дом
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для более чем 75 стран. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post.Как сообщается, в Белом доме "даже некоторых высокопоставленных чиновников", поразило неожиданное решение президента. "Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться, какие действия следует предпринимать дальше", - утверждается в статье. Вскоре после этого, рассказывают авторы материала, было в срочном порядке созвана пресс-конференция с министром экономики США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.Накануне глава Белого дома принял решение немедленно отложить введение ранее объявленных зеркальных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран .
https://1prime.ru/20250409/poshliny-856529010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, пошлины, белый дом, мнение
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, Белый дом, мнение
16:20 10.04.2025 (обновлено: 16:21 10.04.2025)
 
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP

WP: решение Трампа отложить пошлины поразило чиновников в Белом доме

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для более чем 75 стран. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post.
Как сообщается, в Белом доме "даже некоторых высокопоставленных чиновников", поразило неожиданное решение президента.
"Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться, какие действия следует предпринимать дальше", - утверждается в статье.
Вскоре после этого, рассказывают авторы материала, было в срочном порядке созвана пресс-конференция с министром экономики США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Вчера, 20:40
Накануне глава Белого дома принял решение немедленно отложить введение ранее объявленных зеркальных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран .
 
ЭкономикаДональд ТрамппошлиныБелый доммнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала