https://1prime.ru/20250410/poshliny-856558344.html
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP
Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:20+0300
2025-04-10T16:20+0300
2025-04-10T16:21+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
белый дом
мнение
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для более чем 75 стран. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post.Как сообщается, в Белом доме "даже некоторых высокопоставленных чиновников", поразило неожиданное решение президента. "Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться, какие действия следует предпринимать дальше", - утверждается в статье. Вскоре после этого, рассказывают авторы материала, было в срочном порядке созвана пресс-конференция с министром экономики США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.Накануне глава Белого дома принял решение немедленно отложить введение ранее объявленных зеркальных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран .
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дональд трамп, пошлины, белый дом, мнение
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, Белый дом, мнение
"Вскочили, чтобы посовещаться". Трамп поднял на ноги Белый дом, пишет WP
WP: решение Трампа отложить пошлины поразило чиновников в Белом доме
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Высокопоставленных чиновников Белого дома шокировало решение американского лидера Дональда Трампа приостановить введение ранее объявленных импортных пошлин для более чем 75 стран. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post
.
Как сообщается, в Белом доме "даже некоторых высокопоставленных чиновников", поразило неожиданное решение президента.
"Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться, какие действия следует предпринимать дальше", - утверждается в статье.
Вскоре после этого, рассказывают авторы материала, было в срочном порядке созвана пресс-конференция с министром экономики США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Накануне глава Белого дома принял решение немедленно отложить введение ранее объявленных зеркальных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран .