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Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин

Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин

США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:58+0300

2025-04-10T19:58+0300

2025-04-10T20:14+0300

экономика

дональд трамп

сша

доходы

пошлины

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп."Цифра составляет, вероятно, 3,5 миллиарда долларов в день", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя доходы страны от введения импортных пошлин.Трамп добавил, что "очень доволен" тем, как идут дела внутри США.

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дональд трамп, сша, доходы, пошлины