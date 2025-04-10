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Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин
Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин - 10.04.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин
США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:58+0300
2025-04-10T19:58+0300
2025-04-10T20:14+0300
экономика
дональд трамп
сша
доходы
пошлины
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп."Цифра составляет, вероятно, 3,5 миллиарда долларов в день", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя доходы страны от введения импортных пошлин.Трамп добавил, что "очень доволен" тем, как идут дела внутри США.
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дональд трамп, сша, доходы, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, доходы, пошлины
Трамп сообщил о доходах США от введенных пошлин
Трамп: США получают около $3,5 млрд в день после введения пошлин
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Цифра составляет, вероятно, 3,5 миллиарда долларов в день", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя доходы страны от введения импортных пошлин.
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, передает CNBC
Трамп добавил, что "очень доволен" тем, как идут дела внутри США.