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ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ

ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ

ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ

Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T22:17+0300

2025-04-10T22:17+0300

2025-04-10T22:18+0300

экономика

евросоюз

китай

переговоры

пошлины

электромобили

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МОСКВА, 10 апр ‐ ПРАЙМ. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt. "В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt. Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары. Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.

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евросоюз, китай, переговоры, пошлины, электромобили