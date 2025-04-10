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ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ
ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ
Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:17+0300
2025-04-10T22:18+0300
экономика
евросоюз
китай
переговоры
пошлины
электромобили
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МОСКВА, 10 апр ‐ ПРАЙМ. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt. "В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt. Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары. Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.
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евросоюз, китай, переговоры, пошлины, электромобили
Экономика, Евросоюз, КИТАЙ, переговоры, пошлины, электромобили
22:17 10.04.2025 (обновлено: 22:18 10.04.2025)
 
ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары, пишут СМИ

Handelsblatt: ЕС и КНР начинают переговоры о пошлинах на китайские электрокары

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 апр ‐ ПРАЙМ. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt.
"В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt.
Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары.
Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США.
Флаг Канады, Оттава
Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР
13 марта, 14:23
Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.
 
ЭкономикаЕвросоюзКИТАЙпереговорыпошлиныэлектромобили
 
 
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