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Украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ
Украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что новоприбывшие в Германию украинские беженцы больше не будут... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:00+0300
2025-04-10T14:00+0300
экономика
германия
украина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что новоприбывшие в Германию украинские беженцы больше не будут получать высоких пособий по безработице для граждан (Bürgergeld), им будет оказываться поддержка в рамках стандартной процедуры по предоставлению убежища. "Новоприбывшие к нам люди из Украины в будущем больше не будут получать высоких гражданских пособий, они смогут проходить стандартную процедуру предоставления убежища и получать поддержку", - заявил Зёдер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Лидер ХСС отметил, что новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам коалиционных переговоров, хочет увеличить приток мигрантов на рынок труда, а отмена гражданских пособий в их нынешнем виде позволит "сменить направление". "Лишь один пример. Посмотрите на выходцев из Украины. В других странах много выходцев из Украины с хорошими профессиями, хорошим профессиональным образованием, 80% из них работают. У нас это всего 20%. Конечно, это связано с теми стимулами, неправильными стимулами, которые посылаются гражданскими пособиями", - добавил он. Право на получение гражданского пособия в Германии имеют трудоспособные лица, имеющие низкий доход или вообще не имеющие такового. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро. Выплата предоставлялась украинским беженцам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. По данным министерства внутренних дел Германии, на момент февраля 2025 года в стране находилось около 1,25 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. По данным немецкого правительства за июль 2024 года, трудоустроены были 266 тысяч украинских беженцев.
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германия, украина
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
14:00 10.04.2025
 
Украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ

Зёдер: украинские беженцы больше не будут получать пособия по безработице в ФРГ

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что новоприбывшие в Германию украинские беженцы больше не будут получать высоких пособий по безработице для граждан (Bürgergeld), им будет оказываться поддержка в рамках стандартной процедуры по предоставлению убежища.
"Новоприбывшие к нам люди из Украины в будущем больше не будут получать высоких гражданских пособий, они смогут проходить стандартную процедуру предоставления убежища и получать поддержку", - заявил Зёдер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Лидер ХСС отметил, что новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам коалиционных переговоров, хочет увеличить приток мигрантов на рынок труда, а отмена гражданских пособий в их нынешнем виде позволит "сменить направление".
"Лишь один пример. Посмотрите на выходцев из Украины. В других странах много выходцев из Украины с хорошими профессиями, хорошим профессиональным образованием, 80% из них работают. У нас это всего 20%. Конечно, это связано с теми стимулами, неправильными стимулами, которые посылаются гражданскими пособиями", - добавил он.
Право на получение гражданского пособия в Германии имеют трудоспособные лица, имеющие низкий доход или вообще не имеющие такового. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро. Выплата предоставлялась украинским беженцам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов.
По данным министерства внутренних дел Германии, на момент февраля 2025 года в стране находилось около 1,25 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. По данным немецкого правительства за июль 2024 года, трудоустроены были 266 тысяч украинских беженцев.
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22 марта, 23:45
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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