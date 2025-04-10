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Посол США на Украине подала в отставку

Посол США на Украине подала в отставку - 10.04.2025, ПРАЙМ

Посол США на Украине подала в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк "возвращается домой", заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T22:04+0300

2025-04-10T22:04+0300

2025-04-10T22:04+0300

политика

посол

сша

украина

увольнение

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Посол США на Украине Бриджит Бринк "возвращается домой", заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", - сказала Брюс на брифинге в ответ на просьбу подтвердить отставку Бринк. Ранее американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку вследствие "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).

https://1prime.ru/20250404/otnosheniya-856390541.html

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посол, сша, украина, увольнение