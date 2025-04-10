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Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине подала в отставку - 10.04.2025, ПРАЙМ
Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине Бриджит Бринк "возвращается домой", заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:04+0300
2025-04-10T22:04+0300
2025-04-10T22:04+0300
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Посол США на Украине Бриджит Бринк "возвращается домой", заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", - сказала Брюс на брифинге в ответ на просьбу подтвердить отставку Бринк. Ранее американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку вследствие "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
https://1prime.ru/20250404/otnosheniya-856390541.html
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посол, сша, украина, увольнение
Политика, посол, США, УКРАИНА, увольнение
Посол США на Украине подала в отставку
Госдеп: посол США на Украине Бринк "возвращается домой"
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Посол США на Украине Бриджит Бринк "возвращается домой", заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", - сказала Брюс на брифинге в ответ на просьбу подтвердить отставку Бринк.
Ранее американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку вследствие "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
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