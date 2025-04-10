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Правительство обсудит выделение средств на строительство школ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство обсудит выделение средств на строительство школ
Правительство обсудит выделение средств на строительство школ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на строительство школ
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпросвещения из своего резервного фонда на предоставление в рамках программы "Развитие... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:18+0300
2025-04-10T00:18+0300
экономика
россия
архангельская область
москва
минпросвещения
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпросвещения из своего резервного фонда на предоставление в рамках программы "Развитие образования" субсидии Архангельской области в целях софинансирования расходных обязательств при строительстве школ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при строительстве школ. Принятие распоряжения правительства будет способствовать решению социально значимого вопроса для Архангельской области в части повышения доступности общего образования на территории региона", - говорится в сообщении о повестке заседания.
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россия, архангельская область, москва, минпросвещения
Экономика, РОССИЯ, Архангельская область, МОСКВА, Минпросвещения
00:18 10.04.2025
 
Правительство обсудит выделение средств на строительство школ

Правительство обсудит выделение средств Минпросвещения Архангельской области

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпросвещения из своего резервного фонда на предоставление в рамках программы "Развитие образования" субсидии Архангельской области в целях софинансирования расходных обязательств при строительстве школ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при строительстве школ. Принятие распоряжения правительства будет способствовать решению социально значимого вопроса для Архангельской области в части повышения доступности общего образования на территории региона", - говорится в сообщении о повестке заседания.
 
ЭкономикаРОССИЯАрхангельская областьМОСКВАМинпросвещения
 
 
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