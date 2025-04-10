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Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов
Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов - 10.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов
Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:21+0300
2025-04-10T00:21+0300
бизнес
россия
туризм
москва
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении о повестке заседания. "Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - поясняет пресс-служба.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
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бизнес, россия, туризм, москва
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, МОСКВА
00:21 10.04.2025
 
Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов

Правительство обсудит проект о повышении числа иностранных туристов в России

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении о повестке заседания.
"Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - поясняет пресс-служба.
 
БизнесРОССИЯТуризмМОСКВА
 
 
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