https://1prime.ru/20250410/pravitelstvo-856533653.html

Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов

Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов - 10.04.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит законопроект об увеличении числа иностранных туристов

Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T00:21+0300

2025-04-10T00:21+0300

2025-04-10T00:21+0300

бизнес

россия

туризм

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856533653.jpg?1744233674

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении о повестке заседания. "Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - поясняет пресс-служба.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, туризм, москва