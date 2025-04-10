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Правительство рассмотрит выделение субсидии Саратовской области
Правительство рассмотрит выделение субсидии Саратовской области - 10.04.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение субсидии Саратовской области
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидии Саратовской области из своего резервного фонда для частичного возмещения расходов на... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:24+0300
2025-04-10T00:24+0300
2025-04-10T00:24+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидии Саратовской области из своего резервного фонда для частичного возмещения расходов на обновление общественного транспорта, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении Минтрансу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области в целях возмещения понесенных бюджетом Саратовской области расходов, возникающих при реализации мероприятия по обновлению общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства планируется направить на возмещение части расходов региона на приобретение двухсекционных трамваев.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
Правительство рассмотрит выделение субсидии Саратовской области
Правительство рассмотрит выделение субсидии Саратовской области на обновление транспорта
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидии Саратовской области из своего резервного фонда для частичного возмещения расходов на обновление общественного транспорта, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении Минтрансу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области в целях возмещения понесенных бюджетом Саратовской области расходов, возникающих при реализации мероприятия по обновлению общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства планируется направить на возмещение части расходов региона на приобретение двухсекционных трамваев.