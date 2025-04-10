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В России выпустили первое мобильное приложение для инвесторов - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В России выпустили первое мобильное приложение для инвесторов
В России выпустили первое мобильное приложение для инвесторов - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России выпустили первое мобильное приложение для инвесторов
Первое в России мобильное приложение, где инвестор может контролировать все стадии ведения бизнеса, запустили в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T21:34+0300
2025-04-10T21:35+0300
экономика
россия
мобильное приложение
инвесторы
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КРАСНОДАР, 10 апр - ПРАЙМ. Первое в России мобильное приложение, где инвестор может контролировать все стадии ведения бизнеса, запустили в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Александр Руппель в ходе форума AIM Сongress в Абу-Даби. "По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае мы формируем самый комфортный климат для ведения бизнеса. Очередной шаг в этой части - первое в России мобильное приложение, где инвестор буквально в своем смартфоне может контролировать все стадии проекта, видеть все документы, доступные меры поддержки и на любой вопрос прямо в приложении получить ответ персонального менеджера в режиме 24 на 7. Это новый уровень комфорта и прозрачности инвестиционной политики нашего региона", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. Отмечается, что приложение "INVEST-ID" содержит всю информацию об актуальных площадках, на которых возможна реализация инвестпроектов. Включая адрес и кадастровый номер, вид разрешенного использования, категорию земель и градостроительное зонирование. Для получения доступа в личный кабинет инвестору необходимо, чтобы проект находился на сопровождении в агентстве по привлечению инвестиций Краснодарского края. Все услуги по сопровождению для бизнеса бесплатны, добавляют власти. Международный форум AIM Congress 2025 проходит в Абу-Даби с 7 по 10 апреля. Он собрал более 25 тысяч человек из 180 стран мира. В рамках конгресса запланированы более 400 сессий с участием свыше 1200 спикеров. Ключевые сессии посвящены прямым иностранным инвестициям, мировой торговле, финансам, цифровой экономике, предпринимательству и устойчивому развитию.
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россия, мобильное приложение, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, мобильное приложение, инвесторы
21:34 10.04.2025 (обновлено: 21:35 10.04.2025)
 
В России выпустили первое мобильное приложение для инвесторов

Краснодарский край выпустил первое в России мобильное приложение для инвесторов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкSamsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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КРАСНОДАР, 10 апр - ПРАЙМ. Первое в России мобильное приложение, где инвестор может контролировать все стадии ведения бизнеса, запустили в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Александр Руппель в ходе форума AIM Сongress в Абу-Даби.
"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае мы формируем самый комфортный климат для ведения бизнеса. Очередной шаг в этой части - первое в России мобильное приложение, где инвестор буквально в своем смартфоне может контролировать все стадии проекта, видеть все документы, доступные меры поддержки и на любой вопрос прямо в приложении получить ответ персонального менеджера в режиме 24 на 7. Это новый уровень комфорта и прозрачности инвестиционной политики нашего региона", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
Отмечается, что приложение "INVEST-ID" содержит всю информацию об актуальных площадках, на которых возможна реализация инвестпроектов. Включая адрес и кадастровый номер, вид разрешенного использования, категорию земель и градостроительное зонирование.
Для получения доступа в личный кабинет инвестору необходимо, чтобы проект находился на сопровождении в агентстве по привлечению инвестиций Краснодарского края. Все услуги по сопровождению для бизнеса бесплатны, добавляют власти.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Старые версии приложения "Сбера" перестают работать у пользователей Android
2 апреля, 16:42
Международный форум AIM Congress 2025 проходит в Абу-Даби с 7 по 10 апреля. Он собрал более 25 тысяч человек из 180 стран мира. В рамках конгресса запланированы более 400 сессий с участием свыше 1200 спикеров. Ключевые сессии посвящены прямым иностранным инвестициям, мировой торговле, финансам, цифровой экономике, предпринимательству и устойчивому развитию.
 
ЭкономикаРОССИЯмобильное приложениеинвесторы
 
 
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