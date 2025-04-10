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Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:32+0300
2025-04-10T23:32+0300
2025-04-10T23:32+0300
политика
принц гарри
визит
украина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph. "Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - пишет издание. Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину. Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.
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Политика, принц Гарри, визит, УКРАИНА
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Telegraph: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph.
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - пишет издание.
Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.
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Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.