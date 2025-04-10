Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/prints-856571159.html
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:32+0300
2025-04-10T23:32+0300
политика
принц гарри
визит
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852731125_0:247:920:765_1920x0_80_0_0_031ce08062e69ce3537bdd8d78df0980.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph. "Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - пишет издание. Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину. Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.
https://1prime.ru/20250408/terrorizm-856477894.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852731125_0:247:920:937_1920x0_80_0_0_ebff80a084581d1b4e5c850f47713a24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
принц гарри, визит, украина
Политика, принц Гарри, визит, УКРАИНА
23:32 10.04.2025
 
Telegraph сообщил о необъявленном визите принца Гарри на Украину

Telegraph: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

© Фото : The Royal Household Принц Генри, герцог Сассекский. Архивное фото
Принц Генри, герцог Сассекский. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : The Royal Household
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщает газета Telegraph.
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - пишет издание.
Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.
!Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
"Будут взрывать людей". ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма
8 апреля, 15:11
Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.
 
Политикапринц ГарривизитУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала