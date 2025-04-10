https://1prime.ru/20250410/profitsit-856560542.html

В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России

В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России - 10.04.2025, ПРАЙМ

В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России

Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:18+0300

2025-04-10T17:18+0300

2025-04-10T17:18+0300

экономика

фтс россии

внешняя торговля

профицит

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/47/834954756_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_56be44559053d4d7e32d2d4fcf16c096.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил 101,3 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-февралем 2024 года на 0,7%. Экспорт сократился в годовом выражении на 0,2% - до 60,1 миллиарда долларов, а импорт - на 1,4%, до 41,2 миллиарда долларов. В январе-феврале 2024 года экспорт составлял 60,2 миллиарда долларов, а импорт – 41,8 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило 18,9 миллиарда долларов против 18,4 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, увеличившись на 2,7%. ТОВАРНЫЙ СОСТАВ И ПАРТНЕРЫ Как сообщает ФТС, основой российского экспорта в январе-феврале 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,3%. В товарной структуре импорта в январе-феврале наибольший удельный вес (49,3%) приходился на машины, оборудование и другие товары. Основными торговыми партнерами РФ в январе-феврале 2025 года были страны Азиатского региона – их доля общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот снизился на 0,2% в годовом выражении. Доля европейских стран в общем объеме товарооборота составила 18,5%, доля стран Африки - 4,1%, стран Американского континента – 4,1%.

https://1prime.ru/20250313/tsb-855755174.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс россии, внешняя торговля, профицит