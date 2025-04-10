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В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России
В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России - 10.04.2025, ПРАЙМ
В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России
Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:18+0300
2025-04-10T17:18+0300
экономика
фтс россии
внешняя торговля
профицит
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил 101,3 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-февралем 2024 года на 0,7%. Экспорт сократился в годовом выражении на 0,2% - до 60,1 миллиарда долларов, а импорт - на 1,4%, до 41,2 миллиарда долларов. В январе-феврале 2024 года экспорт составлял 60,2 миллиарда долларов, а импорт – 41,8 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило 18,9 миллиарда долларов против 18,4 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, увеличившись на 2,7%. ТОВАРНЫЙ СОСТАВ И ПАРТНЕРЫ Как сообщает ФТС, основой российского экспорта в январе-феврале 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,3%. В товарной структуре импорта в январе-феврале наибольший удельный вес (49,3%) приходился на машины, оборудование и другие товары. Основными торговыми партнерами РФ в январе-феврале 2025 года были страны Азиатского региона – их доля общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот снизился на 0,2% в годовом выражении. Доля европейских стран в общем объеме товарооборота составила 18,5%, доля стран Африки - 4,1%, стран Американского континента – 4,1%.
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фтс россии, внешняя торговля, профицит
Экономика, ФТС России, внешняя торговля, профицит
17:18 10.04.2025
 
В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России

ФТС: профицит внешней торговли РФ за два месяца вырос на 2,7%, до $18,9 млрд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил 101,3 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-февралем 2024 года на 0,7%.
Экспорт сократился в годовом выражении на 0,2% - до 60,1 миллиарда долларов, а импорт - на 1,4%, до 41,2 миллиарда долларов. В январе-феврале 2024 года экспорт составлял 60,2 миллиарда долларов, а импорт – 41,8 миллиарда долларов.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило 18,9 миллиарда долларов против 18,4 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, увеличившись на 2,7%.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России
13 марта, 16:08
ТОВАРНЫЙ СОСТАВ И ПАРТНЕРЫ
Как сообщает ФТС, основой российского экспорта в январе-феврале 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,3%.
В товарной структуре импорта в январе-феврале наибольший удельный вес (49,3%) приходился на машины, оборудование и другие товары.
Основными торговыми партнерами РФ в январе-феврале 2025 года были страны Азиатского региона – их доля общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот снизился на 0,2% в годовом выражении. Доля европейских стран в общем объеме товарооборота составила 18,5%, доля стран Африки - 4,1%, стран Американского континента – 4,1%.
 
ЭкономикаФТС Россиивнешняя торговляпрофицит
 
 
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