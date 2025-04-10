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В Раде назвали хищением средства на консультантов для сделки с США

В Раде назвали хищением средства на консультантов для сделки с США - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали хищением средства на консультантов для сделки с США

Выделение кабмином Украины 2,7 миллиона долларов на консультантов для подготовки соглашения с США по украинским полезным ископаемым является хищением, считает... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:16+0300

2025-04-10T15:16+0300

2025-04-10T15:16+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Выделение кабмином Украины 2,7 миллиона долларов на консультантов для подготовки соглашения с США по украинским полезным ископаемым является хищением, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский Ранее кабмин Украины выделил из резервного фонда 113 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) на консультационные услуги для подготовки соглашения с США по полезным ископаемым. "Решение кабмина выделить астрономические 113 миллионов гривен на юридические консультации по договору о минералах - это преступление. В первую очередь потому, что это цена идиотского поведения Зеленского в Овальном кабинете. Тогда можно было подписать ничего не определяющий меморандум о намерениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он также отметил, что в составе минюста Украины и МИД есть департаменты международных правовых отношений и договоров, в чьи обязанности входит подготовка таких документов. "То есть налицо схема хищения государственных средств через юристов, а также инструмент затягивания переговоров с США… Зеленский опять пытается кинуть Трампа и по пути заработать на этом еще парочку миллионов долларов", - добавил Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам.

https://1prime.ru/20250408/saks-856482595.html

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сша, рада, украина