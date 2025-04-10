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В "Аэрофлоте" уточнили причины вынужденной посадки рейса Москва - Денпасар - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В "Аэрофлоте" уточнили причины вынужденной посадки рейса Москва - Денпасар
В "Аэрофлоте" уточнили причины вынужденной посадки рейса Москва - Денпасар - 10.04.2025, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" уточнили причины вынужденной посадки рейса Москва - Денпасар
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:42+0300
2025-04-10T18:42+0300
происшествия
аэрофлот
аварийная посадка
причины
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в компании. Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар. "В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями", - говорится в сообщении. "Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности", - подчеркнули в "Аэрофлоте". Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.
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аэрофлот, аварийная посадка, причины, аэропорт шереметьево
Происшествия, Аэрофлот, аварийная посадка, причины, аэропорт Шереметьево
18:42 10.04.2025
 
В "Аэрофлоте" уточнили причины вынужденной посадки рейса Москва - Денпасар

Аэрофлот: рейс Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" из-за сигнала системы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в компании.
Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар.
"В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями", - говорится в сообщении.
"Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности", - подчеркнули в "Аэрофлоте".
Вид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"
18:08
Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.
 
ПроисшествияАэрофлотаварийная посадкапричиныаэропорт Шереметьево
 
 
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