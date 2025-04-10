https://1prime.ru/20250410/rezervy-856558171.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - 10.04.2025, ПРАЙМ

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 28 марта по 4 апреля выросли на 1,9% и составили 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:08+0300

2025-04-10T16:08+0300

2025-04-10T16:08+0300

банк россии

россия

финансы

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 марта по 4 апреля выросли на 1,9% и составили 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили 658,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов США, или на 1,9%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта 2025 года. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250322/ekspert-856009602.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, мвф