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Международные резервы России обновили исторический максимум - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 10.04.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 28 марта по 4 апреля выросли на 1,9% и составили 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:08+0300
2025-04-10T16:08+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 марта по 4 апреля выросли на 1,9% и составили 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили 658,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов США, или на 1,9%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта 2025 года. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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Банк России, РОССИЯ, Финансы, МВФ
16:08 10.04.2025
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервывыросли до рекордных 658 млрд долларов на 4 апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 марта по 4 апреля выросли на 1,9% и составили 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили 658,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов США, или на 1,9%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов.
Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта 2025 года.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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