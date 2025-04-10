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Роснедра автоматизируют контроль за "спящими" лицензиями на участки недр - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Роснедра автоматизируют контроль за "спящими" лицензиями на участки недр
Роснедра автоматизируют контроль за "спящими" лицензиями на участки недр - 10.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра автоматизируют контроль за "спящими" лицензиями на участки недр
Роснедра создают автоматизированную систему контроля за несоблюдением обязательств по лицензиям на участки недр, в том числе по "спящим", видят эффективность... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:59+0300
2025-04-10T11:59+0300
россия
роснедра
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Роснедра создают автоматизированную систему контроля за несоблюдением обязательств по лицензиям на участки недр, в том числе по "спящим", видят эффективность этого инструмента, сообщил глава ведомства Олег Казанов, выступая на пленарной сессии форума "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки". "Формируем систему автоматизированного контроля выполнения лицензионных обязательств независимо от человека. В результате применения этой системы (мы уже ее тестируем) мы видим, что резко увеличивается количество лицензий с нарушениями. Это автоматически приглашение на прекращение действия этих лицензий. В соответствии с установленной процедурой недропользователю, в рамках которой дается возможность исправиться", - сказал Казанов, комментируя ситуацию со "спящими" лицензиями. По словам Казанова, некоторым представителям в отрасли кажется автоматическое прекращение пользования лицензией карательной мерой. Но он с этим мнением не согласен. "Во-первых, когда мы запускаем процедуру досрочного прекращения права пользования недрами, это оказывает резко стимулирующее воздействие на недропользователя. Примерно две трети компаний, которые попали под эту процедуру, вдруг начинают работать и исполнять свои обязательства", - объяснил глава ведомства. Во-вторых, если исправления недропользователя не произошло, лицензия изымается, но не для того, чтобы она "лежала", а для возвращения на рынок. "У нас, допустим, есть значительное количество поисковых лицензий, которые существуют в режиме нулевого финансирования, и при этом есть огромный спрос со стороны других недропользователей, которые вожделеют эти площади", - заключил Казанов. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в январе по итогам совещания поручил профильным ведомствам провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами и актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений. Отмечалось, что особое внимание на совещании было уделено "спящим лицензиям".
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россия, роснедра
РОССИЯ, Роснедра
11:59 10.04.2025
 
Роснедра автоматизируют контроль за "спящими" лицензиями на участки недр

Роснедра введут автоматизацию контроля за "спящими" лицензиями на участки недр

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Роснедра создают автоматизированную систему контроля за несоблюдением обязательств по лицензиям на участки недр, в том числе по "спящим", видят эффективность этого инструмента, сообщил глава ведомства Олег Казанов, выступая на пленарной сессии форума "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки".
"Формируем систему автоматизированного контроля выполнения лицензионных обязательств независимо от человека. В результате применения этой системы (мы уже ее тестируем) мы видим, что резко увеличивается количество лицензий с нарушениями. Это автоматически приглашение на прекращение действия этих лицензий. В соответствии с установленной процедурой недропользователю, в рамках которой дается возможность исправиться", - сказал Казанов, комментируя ситуацию со "спящими" лицензиями.
По словам Казанова, некоторым представителям в отрасли кажется автоматическое прекращение пользования лицензией карательной мерой. Но он с этим мнением не согласен. "Во-первых, когда мы запускаем процедуру досрочного прекращения права пользования недрами, это оказывает резко стимулирующее воздействие на недропользователя. Примерно две трети компаний, которые попали под эту процедуру, вдруг начинают работать и исполнять свои обязательства", - объяснил глава ведомства.
Во-вторых, если исправления недропользователя не произошло, лицензия изымается, но не для того, чтобы она "лежала", а для возвращения на рынок. "У нас, допустим, есть значительное количество поисковых лицензий, которые существуют в режиме нулевого финансирования, и при этом есть огромный спрос со стороны других недропользователей, которые вожделеют эти площади", - заключил Казанов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в январе по итогам совещания поручил профильным ведомствам провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами и актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений. Отмечалось, что особое внимание на совещании было уделено "спящим лицензиям".
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