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В России более 800 тысяч пенсионеров получили единовременную выплату
В России более 800 тысяч пенсионеров получили единовременную выплату - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России более 800 тысяч пенсионеров получили единовременную выплату
Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:43+0300
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2025-04-10T03:43+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, количество принятых решений об установлении единовременной выплаты в 2024 году составило 812 849.
Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.
Также единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет.
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россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
В России более 800 тысяч пенсионеров получили единовременную выплату
Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, количество принятых решений об установлении единовременной выплаты в 2024 году составило 812 849.
Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.
Также единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет.