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Продажи ботильонов, уггов и унтов в России выросли в 1,5 раза

Продажи ботильонов, уггов и унтов в России выросли в 1,5 раза - 10.04.2025, ПРАЙМ

Продажи ботильонов, уггов и унтов в России выросли в 1,5 раза

Продажи ботильонов, уггов и унтов в феврале-марте 2025 года выросли более чем в 1,5 раза в годовом выражении, а кроссовок - почти на четверть, сообщили РИА... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:55+0300

2025-04-10T03:55+0300

2025-04-10T03:55+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи ботильонов, уггов и унтов в феврале-марте 2025 года выросли более чем в 1,5 раза в годовом выражении, а кроссовок - почти на четверть, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак". "В феврале-марте 2025 года наибольший прирост розничных продаж в обуви по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали ботильоны (+60%), угги и унты (+56%), кроссовки (+23%), мюли, сабо и кроксы (+16%) и балетки (+10%)", - сказали в ЦРПТ. В некоторых категориях - например, сапоги и ботинки - аналитики зафиксировали снижение как в количественном, так и в денежном выражении. По их мнению, сейчас россияне делают выбор в пользу универсальной и удобной обуви, подходящей как для повседневной носки, так и для межсезонья. В ЦРПТ отметили, что в среднем по рынку обуви в феврале-марте 2025 года цены выросли всего на 0,13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом средние цены снизились на ботильоны (-31%), кроссовки (-15%), угги и унты (-11%), гидрообувь (-8%) и кеды (-6%). "Потребительские предпочтения также отразились в структуре выручки: например, кроссовки и ботильоны остаются в числе самых прибыльных категорий, несмотря на снижение общего оборота в ряде других сегментов. Средняя цена пары ботильонов в феврале-марте 2025 года – 4 207 рублей, а кроссовок – 4 116 рублей. Это одни из самых дорогих видов обуви в массовом сегменте", - добавили в ЦРПТ. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, црпт