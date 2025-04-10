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Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в нацвалютах - депутат
Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в нацвалютах - депутат - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в нацвалютах - депутат
Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T05:10+0300
2025-04-10T05:10+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано.
"Президент всегда говорит, что нам нужно восстановить торговый баланс, увеличить приток иностранной валюты в нашу страну и увеличить наши валютные резервы, но никто не говорит о том, в какой валюте должны проводиться эти транзакции. На самом деле, значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте", - сказала она, выступая на заседании делового клуба России и Аргентины.
"Я не вижу в этом проблемы. Любая торговля между двумя странами должна базироваться на национальной валюте", - добавила Пагано, которая возглавляет в палате депутатов группу дружбы с Россией.
Она напомнила, что в прошлом такая схема работала в нефтяном секторе, когда у Аргентины был торговый обмен с Венесуэлой.
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РОССИЯ, Рынки, Экономика, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС, ВЕНЕСУЭЛА
Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в нацвалютах - депутат
Депутат Пагано: Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано.
"Президент всегда говорит, что нам нужно восстановить торговый баланс, увеличить приток иностранной валюты в нашу страну и увеличить наши валютные резервы, но никто не говорит о том, в какой валюте должны проводиться эти транзакции. На самом деле, значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте", - сказала она, выступая на заседании делового клуба России и Аргентины.
"Я не вижу в этом проблемы. Любая торговля между двумя странами должна базироваться на национальной валюте", - добавила Пагано, которая возглавляет в палате депутатов группу дружбы с Россией.
Она напомнила, что в прошлом такая схема работала в нефтяном секторе, когда у Аргентины был торговый обмен с Венесуэлой.