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Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS
Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS - 10.04.2025, ПРАЙМ
Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS
Франция планирует провести испытания своей собственной ракетно-артиллерийской системы к середине 2026 года в качестве замены американской РСЗО HIMARS. Об этом... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:34+0300
2025-04-10T15:34+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Франция планирует провести испытания своей собственной ракетно-артиллерийской системы к середине 2026 года в качестве замены американской РСЗО HIMARS. Об этом пишет Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании. "Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сказано в публикации.Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется.Генеральное управление вооружений Франции сотрудничает с консорциумами Safran и MBDA с одной стороны, а Thales и ArianeGroup с другой, чтобы разработать тактический ударный потенциал в радиусе 150 километров. Safran и MBDA планируют провести испытания своей системы Thundart в середине 2026 года, а Thales готовит "подходящее решение".Кроме того, Франция обратилась к консорциумам с просьбой исследовать возможности нанесения ударов в радиусе 500 и 1 000 километров. Введение новых систем ожидается до 2030 года.
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технологии, франция, москва, thales
Вооружения, Технологии, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Thales
15:34 10.04.2025
 
Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS

DN: Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS к середине 2026 году

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Франция планирует провести испытания своей собственной ракетно-артиллерийской системы к середине 2026 года в качестве замены американской РСЗО HIMARS. Об этом пишет Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании.
"Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сказано в публикации.
Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется.
Генеральное управление вооружений Франции сотрудничает с консорциумами Safran и MBDA с одной стороны, а Thales и ArianeGroup с другой, чтобы разработать тактический ударный потенциал в радиусе 150 километров. Safran и MBDA планируют провести испытания своей системы Thundart в середине 2026 года, а Thales готовит "подходящее решение".
Кроме того, Франция обратилась к консорциумам с просьбой исследовать возможности нанесения ударов в радиусе 500 и 1 000 километров. Введение новых систем ожидается до 2030 года.
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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ВооруженияТехнологииФРАНЦИЯМОСКВАThales
 
 
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