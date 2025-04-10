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Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS

Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS - 10.04.2025, ПРАЙМ

Франция планирует испытать свой аналог РСЗО HIMARS

Франция планирует провести испытания своей собственной ракетно-артиллерийской системы к середине 2026 года в качестве замены американской РСЗО HIMARS. Об этом... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:34+0300

2025-04-10T15:34+0300

2025-04-10T15:34+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Франция планирует провести испытания своей собственной ракетно-артиллерийской системы к середине 2026 года в качестве замены американской РСЗО HIMARS. Об этом пишет Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании. "Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сказано в публикации.Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется.Генеральное управление вооружений Франции сотрудничает с консорциумами Safran и MBDA с одной стороны, а Thales и ArianeGroup с другой, чтобы разработать тактический ударный потенциал в радиусе 150 километров. Safran и MBDA планируют провести испытания своей системы Thundart в середине 2026 года, а Thales готовит "подходящее решение".Кроме того, Франция обратилась к консорциумам с просьбой исследовать возможности нанесения ударов в радиусе 500 и 1 000 километров. Введение новых систем ожидается до 2030 года.

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технологии, франция, москва, thales