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Рубль вернулся к росту против юаня - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/rubl-856560821.html
Рубль вернулся к росту против юаня
Рубль вернулся к росту против юаня - 10.04.2025, ПРАЙМ
Рубль вернулся к росту против юаня
Курс рубля днем в четверг вернулся к росту против юаня на Московской бирже: китайская валюта торгуется около 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:22+0300
2025-04-10T17:22+0300
экономика
мосбиржа
торги
рубль
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в четверг вернулся к росту против юаня на Московской бирже: китайская валюта торгуется около 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.05 мск снижался на 2 копейки, до 11,52 рубля. Снижение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,43-11,58 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,569 против 7,315 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,5%. На форексе доллар котируется по 84,37 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Рубль в четверг с утра на Мосбирже искал направление движения против юаня, однако днем усилил попытки роста. Юань сползает в направлении уровня 11,5 рубля. "Поддержка рублю пришла от существенного улучшения ситуации на мировых рынках, произошедшего благодаря объявлению президентом США Дональдом Трампом 90-дневной паузы в полном введении новых пошлин для многих стран", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,06% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.57 мск падала на 4,7%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent после отскока накануне от 58,4 до 66 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас снижается на 1,5%, до 101,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Cохраняется высокая разница между процентными ставками по рублевым и валютным активам, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В условиях высоких процентных ставок по рублевым кредитам низкие ставки по валютным сбережениям могут стимулировать российские компании возвращать больше иностранной валюты в периметр финансовой системы РФ и переводить ее в рубли", - добавляет она, говоря о факторах поддержки рубля. Рубль остается стабильным, поскольку все еще ослабленный импорт может компенсировать вероятное сокращение экспорта из-за санкций и подешевевшей нефти, что сохраняет рыночный баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Курс остается в трехнедельном диапазоне 11,34–11,85 рубля и может в рамках него продолжать совершать разнонаправленные движения, пока не появится сильный рыночный или новостной драйвер", - добавляет он.
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мосбиржа, торги, рубль
Экономика, Мосбиржа, Торги, рубль
17:22 10.04.2025
 
Рубль вернулся к росту против юаня

Мосбиржа: рубль вернулся к росту против юаня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в четверг вернулся к росту против юаня на Московской бирже: китайская валюта торгуется около 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.05 мск снижался на 2 копейки, до 11,52 рубля. Снижение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,43-11,58 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,569 против 7,315 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,5%. На форексе доллар котируется по 84,37 рубля.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля
Вчера, 10:21
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Рубль в четверг с утра на Мосбирже искал направление движения против юаня, однако днем усилил попытки роста. Юань сползает в направлении уровня 11,5 рубля.
"Поддержка рублю пришла от существенного улучшения ситуации на мировых рынках, произошедшего благодаря объявлению президентом США Дональдом Трампом 90-дневной паузы в полном введении новых пошлин для многих стран", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,06% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.57 мск падала на 4,7%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent после отскока накануне от 58,4 до 66 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас снижается на 1,5%, до 101,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Cохраняется высокая разница между процентными ставками по рублевым и валютным активам, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"В условиях высоких процентных ставок по рублевым кредитам низкие ставки по валютным сбережениям могут стимулировать российские компании возвращать больше иностранной валюты в периметр финансовой системы РФ и переводить ее в рубли", - добавляет она, говоря о факторах поддержки рубля.
Рубль остается стабильным, поскольку все еще ослабленный импорт может компенсировать вероятное сокращение экспорта из-за санкций и подешевевшей нефти, что сохраняет рыночный баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Курс остается в трехнедельном диапазоне 11,34–11,85 рубля и может в рамках него продолжать совершать разнонаправленные движения, пока не появится сильный рыночный или новостной драйвер", - добавляет он.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргирубль
 
 
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