https://1prime.ru/20250410/ruonia-856553222.html
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA - 10.04.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 9 апреля, выросла на 0,21... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:29+0300
2025-04-10T14:29+0300
2025-04-10T14:29+0300
экономика
банк россии
ruonia
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 9 апреля, выросла на 0,21 процентного пункта и составила 21,5%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 464,73 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250409/stavka-856511912.html
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банк россии, ruonia
Экономика, Банк России, RUONIA
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России: ставка RUONIA 9 апреля выросла на 0,21 п.п. - до 21,5%
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 9 апреля, выросла на 0,21 процентного пункта и составила 21,5%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 464,73 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Ставка RUONIA снизилась на 0,37 процентного пункта
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.