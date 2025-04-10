https://1prime.ru/20250410/ruonia-856553222.html

Банк России сообщил о росте ставки RUONIA

Банк России сообщил о росте ставки RUONIA - 10.04.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил о росте ставки RUONIA

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 9 апреля, выросла на 0,21... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:29+0300

2025-04-10T14:29+0300

2025-04-10T14:29+0300

экономика

банк россии

ruonia

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во среду, 9 апреля, выросла на 0,21 процентного пункта и составила 21,5%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 464,73 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250409/stavka-856511912.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, ruonia