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Российский рынок акций уверенно растет вместе с мировыми рынками
Российский рынок акций уверенно растет вместе с мировыми рынками - 10.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет вместе с мировыми рынками
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый, как и мировые рынки, временной паузой в новых тарифах США для | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:59+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый, как и мировые рынки, временной паузой в новых тарифах США для 75 стран, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.48 мск растет на 3,95%, до 2 755,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,03%, до 1 101,77 пункта. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение зеркальных пошлин на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры против Вашингтона. Заметно дорожают акции "Фармсинтеза" (+7,58%), "Абрау-Дюрсо" (+2,96%), "СПБ Биржи" (+1,56%), "ЛСР" (+1,55%), Московского кредитного банка (+1,24%). Теряют в цене сильнее всего акции "Северстали" (-3,19%), "ПИКа" (-2,65%), расписки Ozon (-2,32%), акции "Вуш Холдинга" (-2,27%), "ОВК" (-2,25%). "Несмотря на эскалацию конфликта между США и Китаем, временная пауза в новых тарифах для 75 стран спровоцировала резкий рост рисковых активов, включая индекс IMOEX... На сегодня ключевое сопротивление - 2800 пунктов, после которого возможен рост к 2915 пунктам. Повторное падение ниже 2700 опять вернет значение индекса к 2600 пунктам", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "Мы считаем, что вчерашний резкий выкуп просадки на повышенных объемах говорит в пользу развития сегодня очередных попыток отскока индекса Мосбиржи в 2800-2900 пунктов. Новостной фон, конечно, останется определяющим динамику, поэтому волатильность будет повышенной", - отметила Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.
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рынки, торги
Российский рынок акций уверенно растет вместе с мировыми рынками
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый, как и мировые рынки, временной паузой в новых тарифах США для 75 стран, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.48 мск растет на 3,95%, до 2 755,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,03%, до 1 101,77 пункта.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение зеркальных пошлин на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры против Вашингтона.
Заметно дорожают акции "Фармсинтеза" (+7,58%), "Абрау-Дюрсо" (+2,96%), "СПБ Биржи" (+1,56%), "ЛСР" (+1,55%), Московского кредитного банка (+1,24%). Теряют в цене сильнее всего акции "Северстали" (-3,19%), "ПИКа" (-2,65%), расписки Ozon (-2,32%), акции "Вуш Холдинга" (-2,27%), "ОВК" (-2,25%).
"Несмотря на эскалацию конфликта между США и Китаем, временная пауза в новых тарифах для 75 стран спровоцировала резкий рост рисковых активов, включая индекс IMOEX... На сегодня ключевое сопротивление - 2800 пунктов, после которого возможен рост к 2915 пунктам. Повторное падение ниже 2700 опять вернет значение индекса к 2600 пунктам", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
"Мы считаем, что вчерашний резкий выкуп просадки на повышенных объемах говорит в пользу развития сегодня очередных попыток отскока индекса Мосбиржи в 2800-2900 пунктов. Новостной фон, конечно, останется определяющим динамику, поэтому волатильность будет повышенной", - отметила Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.
Юань открыл торги 10 апреля снижением