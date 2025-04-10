https://1prime.ru/20250410/samolet-856563987.html

Самолет "Москва - Денпасар" совершил штатную посадку в Шереметьево

Самолет "Москва - Денпасар" совершил штатную посадку в Шереметьево - 10.04.2025, ПРАЙМ

Самолет "Москва - Денпасар" совершил штатную посадку в Шереметьево

Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:21+0300

2025-04-10T18:21+0300

2025-04-10T18:22+0300

происшествия

самолет

неисправность

посадка

шереметьево

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе. "Сел штатно", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250410/neispravnost-856563500.html

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самолет, неисправность, посадка, шереметьево