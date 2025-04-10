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НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП
НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП - 10.04.2025, ПРАЙМ
НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:29+0300
2025-04-10T18:29+0300
2025-04-10T18:31+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне одного из банков-участников, сообщает НСПК. "Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно", - говорится в сообщении. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пользователи ранее в четверг жаловались на работу сервисов Т-Банка, "Т-Инвестиций", ПСБ и СБП. В пиковый период количество жалоб на работу Т-банка превышало 1200 штук.
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нспк, обработка, операции, сбп
Экономика, НСПК, обработка, операции, СБП
НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП
НСПК: зафиксировано увеличение времени обработки операций через СБП
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне одного из банков-участников, сообщает НСПК.
"Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно", - говорится в сообщении.
Банки начали подключаться к сервису НСПК по "охлаждению" операций
Согласно данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пользователи ранее в четверг жаловались на работу сервисов Т-Банка, "Т-Инвестиций", ПСБ и СБП. В пиковый период количество жалоб на работу Т-банка превышало 1200 штук.