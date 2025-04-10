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НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП

НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП - 10.04.2025, ПРАЙМ

НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:29+0300

2025-04-10T18:29+0300

2025-04-10T18:31+0300

экономика

нспк

обработка

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сбп

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне одного из банков-участников, сообщает НСПК. "Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно", - говорится в сообщении. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пользователи ранее в четверг жаловались на работу сервисов Т-Банка, "Т-Инвестиций", ПСБ и СБП. В пиковый период количество жалоб на работу Т-банка превышало 1200 штук.

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нспк, обработка, операции, сбп