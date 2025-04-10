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Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций - 10.04.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:40+0300
2025-04-10T03:40+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяли обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора. "(Овсянников - ред.) был признан виновным в нарушений санкций", - говорится в публикации. По данным издания, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes, стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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общество , мировая экономика, севастополь, москва, великобритания, ес
Общество , Экономика, Мировая экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
03:40 10.04.2025
 
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций

Times: экс-губернатора Севастополя Овсянникова обвинили в обходе британских санкций

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times.
В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяли обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора.
"(Овсянников - ред.) был признан виновным в нарушений санкций", - говорится в публикации.
По данным издания, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes, стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
 
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