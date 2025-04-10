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"Северсталь" допустила регионализацию рынков стали в мире

"Северсталь" допустила регионализацию рынков стали в мире - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" допустила регионализацию рынков стали в мире

"Северсталь" допускает регионализацию рынков стали в мире на фоне введения взаимных торговых пошлин между странами, такое мнение высказал журналистам начальник... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:04+0300

2025-04-10T11:04+0300

2025-04-10T11:04+0300

экономика

сша

северсталь

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает регионализацию рынков стали в мире на фоне введения взаимных торговых пошлин между странами, такое мнение высказал журналистам начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Вместе с ранее действовавшими мерами пошлины на китайский импорт тогда составляли 54%. При этом 9 апреля президент заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ответные меры - и на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%. В ответ Китай заявил, что с четверга увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары до 84%. Трамп, в свою очередь, после этого сообщил, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. "То, что происходит процесс взрывной регионализации - это точно. Если раньше это был ползущий процесс, медленный, основные рынки пытались закрыть себя антидемпинговыми пошлинами, спецзащитными мерами, то сейчас начинают вводить пошлины. Это приведет к тому, что отдельные регионы начнут замыкаться сами на себя", - ответил Климантов на вопрос о возможном изменении логистики стали в мире на фоне введения взаимных пошлин рядом стран. "Допустим, Северная Америка внутри себя замкнется, Европа внутри себя замкнется. Но тут есть проблема в том, что часть регионов, она не самодостаточна. Например, европейцам не хватает своих мощностей на текущем потреблении", - добавил Климантов. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн.

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сша, северсталь