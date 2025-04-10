https://1prime.ru/20250410/shveytsariya-856547428.html

В Швейцарии рассказали о торговых переговорах с США

В Швейцарии рассказали о торговых переговорах с США - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии рассказали о торговых переговорах с США

Швейцария пока не ведет торговых переговоров с США после объявления об американских пошлинах, но возможные темы для дискуссий определены, сообщил министр... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:36+0300

2025-04-10T11:36+0300

2025-04-10T11:36+0300

экономика

сша

швейцария

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не ведет торговых переговоров с США после объявления об американских пошлинах, но возможные темы для дискуссий определены, сообщил министр экономики Ги Пармелен. "Нет, госпожа госсекретарь (по экономике Элен - ред.) Будлигер указала американской стороне на возможные темы для содержательных дискуссий. Ни больше, ни меньше. Федеральный совет, конечно, принял к сведению эти различные области для обсуждения. Но пока никакие переговоры не ведутся", - заявил Пармелен на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, делало ли правительство Швейцарии конкретные предложения США. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. По словам министра, необходимо будет посмотреть, насколько США сейчас хотят продвигаться вперед в этих дискуссиях. Кроме того, глава минэкономики упомянул, что он и президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в скором времени посетят США. "К тому времени у нас, вероятно, появится возможность получить некоторые разъяснения, а также провести встречи на более высоком уровне, то есть на уровне министров. И это то, что к чему мы стремимся сейчас. Но, естественно, мы будем готовить дальнейшие обсуждения", - добавил Пармелен. Ранее президент Швейцарии сообщила в соцсети X, что во время телефонного разговора поделилась с американским президентом Дональдом Трампом некоторыми предложениями относительно ответа на ожидания США в вопросе пошлин. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. Со своей стороны, Келлер-Зуттер ранее заявляла, что Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США. Министр экономики Ги Пармелен сообщил, что швейцарское правительство попытается заключить соглашение с Вашингтоном относительно внешнеторговых пошлин.

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сша, швейцария