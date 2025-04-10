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Титов спрогнозировал усиления экономического симбиоза России и Китая

Титов спрогнозировал усиления экономического симбиоза России и Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ

Титов спрогнозировал усиления экономического симбиоза России и Китая

Важность для Китая наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов в лице России велика, и экономический симбиоз двух стран еще усилится на... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:52+0300

2025-04-10T15:52+0300

2025-04-10T15:52+0300

экономика

россия

китай

сша

борис титов

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Важность для Китая наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов в лице России велика, и экономический симбиоз двух стран еще усилится на фоне торговой войны Поднебесной и США, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Если проецировать на будущее нынешнюю ситуацию в ее неизменном виде, то ясно, что экономический симбиоз между Россией и Китаем станет еще сильнее. С одной стороны, Китаю надо искать новые рынки для сбыта товаров, ориентированных на Америку, с другой, надо замещать американские поставки. Примерно по 10% импорта из США в Китай составляют минеральное топливо и нефтепродукты и продукция сельского хозяйства. Это те категории, в которых у нас возникают хорошие возможности нарастить свой экспорт прямо сейчас. Соя, кукуруза, пшеница", - отмечает он. "В любом случае, важность наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов для Китая возрастает очень сильно. Поэтому, на мой взгляд, наши взаимоотношения – и экономические, и политические – станут еще теснее, чем прежде", - прогнозирует Титов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. Титов считает, что в случае с Трампом ни о чем нельзя судить всерьез и надолго, его решения меняются очень быстро. "А вот китайское руководство, в отличие от американского, запрягает дольше, но уж если запрягло, то с лошади не слезает. Китай уже ясно дал понять, что выпрашивать скидки не собирается и к противостоянию готов", - резюмировал он.

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россия, китай, сша, борис титов