Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1 - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250410/sollers-856542602.html
"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1
"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1 - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1
Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа по цене от 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании "Соллерс". | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:11+0300
2025-04-10T10:11+0300
бизнес
соллерс
sollers
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_ff517a228bfb352a3ef193f411a72157.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа по цене от 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании "Соллерс". "Компактный фургон Sollers SF1 доступен для предзаказа... Компания "Соллерс" объявляет о старте приема заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1 990 000 рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет производитель, цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил, совместимым с топливом Аи-92. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-5 и устанавливается в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузовой отсек автомобиля имеет объем 5,15 кубометра, покрывается износостойким покрытием пола и боковых панелей, а также оснащается внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза. На выбор клиента доступны две версии - с полной массой 2,5 или 2,6 тонны. "…базовая комплектация кабины включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни", - добавили в пресс-службе. Гарантия на Sollers SF1 составляет 2 года или 200 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит ранее.
https://1prime.ru/20250224/avto-855192436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4fa30657854819810dc1419789beb6a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, соллерс, sollers
Бизнес, Соллерс, Sollers
10:11 10.04.2025
 
"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1

Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа по цене от 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании "Соллерс".
"Компактный фургон Sollers SF1 доступен для предзаказа... Компания "Соллерс" объявляет о старте приема заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1 990 000 рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет производитель, цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил, совместимым с топливом Аи-92. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-5 и устанавливается в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Грузовой отсек автомобиля имеет объем 5,15 кубометра, покрывается износостойким покрытием пола и боковых панелей, а также оснащается внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза. На выбор клиента доступны две версии - с полной массой 2,5 или 2,6 тонны.
"…базовая комплектация кабины включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни", - добавили в пресс-службе.
Гарантия на Sollers SF1 составляет 2 года или 200 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит ранее.
Автомобиль Sollers ST8 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8
24 февраля, 10:56
 
БизнесСоллерсSollers
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала