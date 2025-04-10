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"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1

"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1 - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Соллерс" открыл предзаказ новых фургонов Sollers SF1

Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа по цене от 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании "Соллерс". | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:11+0300

2025-04-10T10:11+0300

2025-04-10T10:11+0300

бизнес

соллерс

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Среднеразмерный фургон Sollers SF1 стал доступен для предзаказа по цене от 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании "Соллерс". "Компактный фургон Sollers SF1 доступен для предзаказа... Компания "Соллерс" объявляет о старте приема заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1 990 000 рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет производитель, цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил, совместимым с топливом Аи-92. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-5 и устанавливается в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузовой отсек автомобиля имеет объем 5,15 кубометра, покрывается износостойким покрытием пола и боковых панелей, а также оснащается внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза. На выбор клиента доступны две версии - с полной массой 2,5 или 2,6 тонны. "…базовая комплектация кабины включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни", - добавили в пресс-службе. Гарантия на Sollers SF1 составляет 2 года или 200 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит ранее.

https://1prime.ru/20250224/avto-855192436.html

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бизнес, соллерс, sollers