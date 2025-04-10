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В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке
Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ),... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:27+0300
2025-04-10T17:27+0300
экономика
минэнерго рф
спг
шри-ланка
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора. "Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
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минэнерго рф, спг, шри-ланка
Экономика, Минэнерго РФ, СПГ, ШРИ-ЛАНКА
17:27 10.04.2025
 
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке

Минэнерго: россияне могут реализовывать СПГ-проекты на Шри-Ланке

© Фото : Unsplash/Fredrik ÖhlanderПляж на Нилавели, Шри-Ланка
Пляж на Нилавели, Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : Unsplash/Fredrik Öhlander
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора.
"Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
 
ЭкономикаМинэнерго РФСПГШРИ-ЛАНКА
 
 
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