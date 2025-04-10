https://1prime.ru/20250410/spg-856561230.html

В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке

В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке

Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ),... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:27+0300

2025-04-10T17:27+0300

2025-04-10T17:27+0300

экономика

минэнерго рф

спг

шри-ланка

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/33/842063394_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e8af04685915fa039d40de84c4092b31.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора. "Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.

https://1prime.ru/20250206/spetsialisty-854730153.html

шри-ланка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэнерго рф, спг, шри-ланка