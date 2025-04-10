https://1prime.ru/20250410/spg-856561230.html
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке
Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ),... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:27+0300
2025-04-10T17:27+0300
2025-04-10T17:27+0300
экономика
минэнерго рф
спг
шри-ланка
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/33/842063394_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e8af04685915fa039d40de84c4092b31.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора. "Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
https://1prime.ru/20250206/spetsialisty-854730153.html
шри-ланка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/33/842063394_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_9c3bdea6cb4a781db3fbecc877e563c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минэнерго рф, спг, шри-ланка
Экономика, Минэнерго РФ, СПГ, ШРИ-ЛАНКА
В Минэнерго рассказали о СПГ-проекте на Шри-Ланке
Минэнерго: россияне могут реализовывать СПГ-проекты на Шри-Ланке
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора.
"Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении.
Шри-Ланка заявила о готовности направлять в Россию специалистов
Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.