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Спрос на туры в Оман вырос за год в три раза

Спрос на туры в Оман вырос за год в три раза - 10.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на туры в Оман вырос за год в три раза

Спрос россиян на туры в Оман на оставшиеся месяцы текущего года - с мая по декабрь - вырос за год в 3 раза, туристы в основном бронируют там пятизвездочные... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T07:32+0300

2025-04-10T07:32+0300

2025-04-10T07:32+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на туры в Оман на оставшиеся месяцы текущего года - с мая по декабрь - вырос за год в 3 раза, туристы в основном бронируют там пятизвездочные отели, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "Уровень спроса на туры в Оман с заездами с начала мая по конец декабря 2025 года практически в 3 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Однако стоит учитывать, что годом ранее объем бронирований по направлению характеризовался единичными заявками", - сообщили в сервисе. Отмечается, что средний чек на туры в Оман в этот период находится на уровне 175 650 рублей. Туристы в Омане в основном планируют остановиться в отелях "пять звезд". Во вторник авиакомпания Oman Air разослала туроператорам РФ информацию о продлении полетной программы из Маската в Москву на летний период. В зимнем сезоне до начала мая авиакомпания летала по маршруту 6 раз в неделю, а с 6 мая будет выполнять 2 рейса в неделю. Затем, начиная с 1 июля и до конца сентября – 3 рейса в неделю. При этом прошлым летом авиакомпания приостанавливала полетную программу в Москву с мая по октябрь. "Сохранение полетной программы на летний период - это, безусловно, позитивный фактор для Омана, что лишний раз подчеркивает интерес путешественников к направлению. По статистике нашей компании мы видим стабильный рост, открытие новых отелей, вовлечение министерства по туризму Омана в развитие направления", - рассказала коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко, ее слова привели в сервисе.

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туризм, бизнес, россия, оман, москва, рф, "слетать.ру"