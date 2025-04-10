https://1prime.ru/20250410/ssha-856538597.html

"Не знают как воевать". В США резко высказались о России

"Не знают как воевать". В США резко высказались о России - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Не знают как воевать". В США резко высказались о России

Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T08:18+0300

2025-04-10T08:18+0300

2025-04-10T08:18+0300

политика

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_5f5546ab2be184aa5a9f03b1332b4a67.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился конспиролог Алекс Джонс в беседе с журналистом Такером Карлсоном."Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — заметил он.Карлсон в свою очередь добавил, что в Пентагоне уже обсуждали риск начала ядерного столкновения, оценив его в 50 процентов на фоне поставок Киеву ракет Storm Shadow и ATACMS.

https://1prime.ru/20250410/dialog-856538202.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина