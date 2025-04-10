https://1prime.ru/20250410/ssha-856538597.html
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России
Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:18+0300
2025-04-10T08:18+0300
2025-04-10T08:18+0300
политика
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_5f5546ab2be184aa5a9f03b1332b4a67.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился конспиролог Алекс Джонс в беседе с журналистом Такером Карлсоном."Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — заметил он.Карлсон в свою очередь добавил, что в Пентагоне уже обсуждали риск начала ядерного столкновения, оценив его в 50 процентов на фоне поставок Киеву ракет Storm Shadow и ATACMS.
https://1prime.ru/20250410/dialog-856538202.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_45845cc1f01ae0f2499830c84df70822.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России
Алекс Джонс: действия украинских властей могут привести к ядерной войне
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился
конспиролог Алекс Джонс в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
"Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — заметил он.
Карлсон в свою очередь добавил, что в Пентагоне уже обсуждали риск начала ядерного столкновения, оценив его в 50 процентов на фоне поставок Киеву ракет Storm Shadow и ATACMS.
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией