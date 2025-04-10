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"Не знают как воевать". В США резко высказались о России - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Не знают как воевать". В США резко высказались о России
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России
Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:18+0300
2025-04-10T08:18+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился конспиролог Алекс Джонс в беседе с журналистом Такером Карлсоном."Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — заметил он.Карлсон в свою очередь добавил, что в Пентагоне уже обсуждали риск начала ядерного столкновения, оценив его в 50 процентов на фоне поставок Киеву ракет Storm Shadow и ATACMS.
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
08:18 10.04.2025
 
"Не знают как воевать". В США резко высказались о России

Алекс Джонс: действия украинских властей могут привести к ядерной войне

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинские власти и их союзники своими действиями рискуют спровоцировать начало ядерной войны, так как они не знают, как воевать. Таким мнением поделился конспиролог Алекс Джонс в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
"Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — заметил он.
Карлсон в свою очередь добавил, что в Пентагоне уже обсуждали риск начала ядерного столкновения, оценив его в 50 процентов на фоне поставок Киеву ракет Storm Shadow и ATACMS.
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