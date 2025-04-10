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"Перережут горло". Минфин США предостерег ЕС от сближения с Китаем - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Перережут горло". Минфин США предостерег ЕС от сближения с Китаем
"Перережут горло". Минфин США предостерег ЕС от сближения с Китаем - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Перережут горло". Минфин США предостерег ЕС от сближения с Китаем
Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Европейский союз от попыток сблизиться с Китаем, его слова приводит агентство Bloomberg. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:28+0300
2025-04-10T09:28+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Европейский союз от попыток сблизиться с Китаем, его слова приводит агентство Bloomberg."Это означало бы перерезать себе горло", — отметил Бессент.По словам главы американского Минфина, сегодня необходимо достичь торговых соглашений с союзниками, для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.Американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из других стран, с базовой ставкой 10 процентов, и временной приостановке новых тарифов в отношении более чем 75 стран на 90 дней. За последнюю неделю США и Китай ввели взаимные тарифы на товары, с США устанавливающими ставку на уровне 104 процентов, и Китаем - 84 процента. В среду Трамп объявил еще более высокие тарифы для Китая, составляющие 125 процентов.
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ес, китай
Экономика, ЕС, КИТАЙ
09:28 10.04.2025
 
"Перережут горло". Минфин США предостерег ЕС от сближения с Китаем

Глава Минфина США Бессент: сближение с Китаем перережет горло ЕС

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Европейский союз от попыток сблизиться с Китаем, его слова приводит агентство Bloomberg.
"Это означало бы перерезать себе горло", — отметил Бессент.
По словам главы американского Минфина, сегодня необходимо достичь торговых соглашений с союзниками, для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.
Американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из других стран, с базовой ставкой 10 процентов, и временной приостановке новых тарифов в отношении более чем 75 стран на 90 дней. За последнюю неделю США и Китай ввели взаимные тарифы на товары, с США устанавливающими ставку на уровне 104 процентов, и Китаем - 84 процента. В среду Трамп объявил еще более высокие тарифы для Китая, составляющие 125 процентов.
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