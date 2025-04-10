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В Чехии признали ненадежность партнерства с США - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Чехии признали ненадежность партнерства с США
В Чехии признали ненадежность партнерства с США - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Чехии признали ненадежность партнерства с США
США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:35+0300
2025-04-10T18:35+0300
экономика
чехия
сша
партнерство
рынки
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ПРАГА, 10 апр – ПРАЙМ. США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК президент Чешской ассоциации торговли и туризма Томаш Проуза. "Мы можем быть уверены только в одном - Соединенные Штаты не будут надежным партнером в течение следующих четырех лет. И что мы должны сделать все для того, чтобы заменить торговые отношения с США улучшением деловой среды в Европе и большей связанностью с другими частями мира", - сказал Проуза, слова которого приводит агентство ЧТК. По мнению Проузы, из-за высоких пошлин между США и Китаем следует ожидать, что Пекин увеличит экспорт в Европу, которая, по сути, является единственным рынком, достаточно крупным и богатым для того, чтобы поглотить часть американского спроса на китайские товары. "Поэтому мы можем ожидать дальнейшего усиления давления со стороны китайских интернет-магазинов, которые в прошлом году наводнили Европу 4,6 миллиарда индивидуальных посылок и пользуются тем, что им сходит с рук игнорирование европейских правил безопасности продукции, защиты прав потребителей и охраны окружающей среды, а также уклонение от уплаты налогов и пошлин", - добавил Проуза. Как отмечает агентство ЧТК, в среду президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары со 104% до 125%. Ответные пошлины Китая достигают 84%. В четверг Пекин призвал Вашингтон к компромиссу. Но если США будут настаивать, Китай также будет бороться до конца, заявило министерство торговли КНР.
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чехия, сша, партнерство, рынки
Экономика, ЧЕХИЯ, США, партнерство, Рынки
18:35 10.04.2025
 
В Чехии признали ненадежность партнерства с США

Ассоциация торговли Чехии: США стали ненадежным партнером, нужны другие рынки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 10 апр – ПРАЙМ. США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК президент Чешской ассоциации торговли и туризма Томаш Проуза.
"Мы можем быть уверены только в одном - Соединенные Штаты не будут надежным партнером в течение следующих четырех лет. И что мы должны сделать все для того, чтобы заменить торговые отношения с США улучшением деловой среды в Европе и большей связанностью с другими частями мира", - сказал Проуза, слова которого приводит агентство ЧТК.
По мнению Проузы, из-за высоких пошлин между США и Китаем следует ожидать, что Пекин увеличит экспорт в Европу, которая, по сути, является единственным рынком, достаточно крупным и богатым для того, чтобы поглотить часть американского спроса на китайские товары.
"Поэтому мы можем ожидать дальнейшего усиления давления со стороны китайских интернет-магазинов, которые в прошлом году наводнили Европу 4,6 миллиарда индивидуальных посылок и пользуются тем, что им сходит с рук игнорирование европейских правил безопасности продукции, защиты прав потребителей и охраны окружающей среды, а также уклонение от уплаты налогов и пошлин", - добавил Проуза.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
В Чехии подсчитали, как отразится на экономике страны введение пошлин США
3 февраля, 22:23
Как отмечает агентство ЧТК, в среду президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары со 104% до 125%. Ответные пошлины Китая достигают 84%. В четверг Пекин призвал Вашингтон к компромиссу. Но если США будут настаивать, Китай также будет бороться до конца, заявило министерство торговли КНР.
 
ЭкономикаЧЕХИЯСШАпартнерствоРынки
 
 
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