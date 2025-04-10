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"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России в апреле на фоне возобновления строительного сезона, рассказал журналистам начальник отдела по работе с... | 10.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России в апреле на фоне возобновления строительного сезона, рассказал журналистам начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. "В апреле в РФ можно ждать повышения спроса на сталь. Мы потихонечку входим в строительный сезон, как бы сейчас стройке там плохо ни было, тем не менее строительные проекты продолжаются, металлопотребление идет. Учитывая, что в начало года мы зашли с очень низкими запасами в цепочках поставок, склады у трейдеров пустые, то любое повышение конечного спроса достаточно быстро может трансформироваться в цену. Поэтому в целом у нас есть такой осторожный оптимизм на ближайший месяц-два, дальше посмотрим", - сказал он. Кроме того, Климантов отметил, что на данный момент загрузка мощностей "Северстали" полная, по итогам 2024 года она составляла чуть меньше 95% из-за остановки доменной печи №5 на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). "В рамках стратегии мы ищем наиболее эффективные ниши российского рынка… Доля реализации на рынке России у нас в районе 90%, 10% - экспортируем на СНГ… Это 2024 год", - добавил он. Климантов полагает, что сохраняется влияние факторов, негативно воздействовавших на динамику металлопотребления РФ во втором полугодии прошлого года. "Пока что я бы сказал, все те факторы, которые работали в четвертом квартале 2024 года, продолжают работать. В третьем-четвертом у нас было снижение потребления (металла - ред.)", - уточнил он. По его словам, на данный момент сложно делать точные прогнозы на 2025 год. "Во многом все зависит от ключевой ставки. Это самый главный фактор, который ограничивает потребление внутри страны", - подчеркнул Климантов.
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бизнес, промышленность, рф, москва, северсталь, снг
Экономика, Бизнес, Промышленность, РФ, МОСКВА, Северсталь, СНГ
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России в апреле
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России в апреле на фоне возобновления строительного сезона, рассказал журналистам начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.
"В апреле в РФ можно ждать повышения спроса на сталь. Мы потихонечку входим в строительный сезон, как бы сейчас стройке там плохо ни было, тем не менее строительные проекты продолжаются, металлопотребление идет. Учитывая, что в начало года мы зашли с очень низкими запасами в цепочках поставок, склады у трейдеров пустые, то любое повышение конечного спроса достаточно быстро может трансформироваться в цену. Поэтому в целом у нас есть такой осторожный оптимизм на ближайший месяц-два, дальше посмотрим", - сказал он.
Кроме того, Климантов отметил, что на данный момент загрузка мощностей "Северстали" полная, по итогам 2024 года она составляла чуть меньше 95% из-за остановки доменной печи №5 на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК).
"В рамках стратегии мы ищем наиболее эффективные ниши российского рынка… Доля реализации на рынке России у нас в районе 90%, 10% - экспортируем на СНГ… Это 2024 год", - добавил он.
Климантов полагает, что сохраняется влияние факторов, негативно воздействовавших на динамику металлопотребления РФ во втором полугодии прошлого года. "Пока что я бы сказал, все те факторы, которые работали в четвертом квартале 2024 года, продолжают работать. В третьем-четвертом у нас было снижение потребления (металла - ред.)", - уточнил он.
По его словам, на данный момент сложно делать точные прогнозы на 2025 год. "Во многом все зависит от ключевой ставки. Это самый главный фактор, который ограничивает потребление внутри страны", - подчеркнул Климантов.
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