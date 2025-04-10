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Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств
Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств
Одной из тем второго раунда консультаций России и США в Стамбуле стало банковское обслуживание диппредставительств, сообщил Госдеп. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:16+0300
2025-04-10T17:29+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Одной из тем второго раунда консультаций России и США в Стамбуле стало банковское обслуживание диппредставительств, сообщил Госдеп."Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США", — указано в сообщении ведомства.Кроме того, делегации договорились провести в ближайшее время новую встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий.Также Госдеп выразил обеспокоенность запретом Москвы на найм местного персонала на работу в дипломатических представительствах. Такую политику Вашингтон считает ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в американском посольстве в Москве.Дату и место новой встречи стороны определят позднее.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Москву представил посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.По данным источника агентства РИА Новости, консультации шли спокойно, в конструктивном ключе.
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россия, сша, турция, стамбул
Политика, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ
17:16 10.04.2025 (обновлено: 17:29 10.04.2025)
 
Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств

Госдеп: Россия и США обменялись нотами о стабильном банковском обслуживании дипмиссий

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и США в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Одной из тем второго раунда консультаций России и США в Стамбуле стало банковское обслуживание диппредставительств, сообщил Госдеп.
"Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США", — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, делегации договорились провести в ближайшее время новую встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий.
Также Госдеп выразил обеспокоенность запретом Москвы на найм местного персонала на работу в дипломатических представительствах. Такую политику Вашингтон считает ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в американском посольстве в Москве.
Дату и место новой встречи стороны определят позднее.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Москву представил посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
По данным источника агентства РИА Новости, консультации шли спокойно, в конструктивном ключе.
 
ПолитикаРОССИЯСШАТУРЦИЯСТАМБУЛ
 
 
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