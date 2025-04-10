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Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств

Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств - 10.04.2025, ПРАЙМ

Россия и США обсудили в Стамбуле банковское обслуживание посольств

Одной из тем второго раунда консультаций России и США в Стамбуле стало банковское обслуживание диппредставительств, сообщил Госдеп. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:16+0300

2025-04-10T17:16+0300

2025-04-10T17:29+0300

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ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Одной из тем второго раунда консультаций России и США в Стамбуле стало банковское обслуживание диппредставительств, сообщил Госдеп."Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США", — указано в сообщении ведомства.Кроме того, делегации договорились провести в ближайшее время новую встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий.Также Госдеп выразил обеспокоенность запретом Москвы на найм местного персонала на работу в дипломатических представительствах. Такую политику Вашингтон считает ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в американском посольстве в Москве.Дату и место новой встречи стороны определят позднее.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Москву представил посол России в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.По данным источника агентства РИА Новости, консультации шли спокойно, в конструктивном ключе.

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россия, сша, турция, стамбул