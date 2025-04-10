https://1prime.ru/20250410/sud-856533914.html
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы - 10.04.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы
Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:30+0300
2025-04-10T00:30+0300
2025-04-10T00:30+0300
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда.
В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ
Провести выборы в условиях военного положения на Украине невозможно. Это главный аргумент, который звучит уже второй год от официального Киева. В офисе Зеленского отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувшие страну. Еще одна из причин – нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает".
Эксперты и СМИ называли другую причину – страх Зеленского потерпеть поражение. Проводимые в 2024 и начале этого года опросы свидетельствовали, что он не набрал бы достаточного количества голосов и в гонке за кресло главы государства большинство украинцев отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, а не ему. Так, согласно данным социологического исследования центра СОЦИС, проведенного в феврале, проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявлял, что Зеленский проиграет выборы на Украине "с большим отрывом" в случае их проведения.
ЗАТЯГИВАНИЕ КОНФЛИКТА ДЛЯ ОТСРОЧКИ ВЫБОРОВ
Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что провести выборы на Украине будет возможно через полгода после отмены военного положения. Для этого необходимо прекращение огня и завершение конфликта. Попытки договориться об этом уже ведутся, но пока безуспешно.
В марте Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. И удары со стороны Киева по территории России продолжаются. Путин называл провокационными непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.
Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Киев, заявляя о готовности завершить конфликт на Украине просто тянет время, в надежде на ослабления позиций Трампа.
К ВЫБОРАМ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ
Президент России Владимир Путин заявлял, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Россия, США и другие страны могут сформировать временную администрацию на Украине, в том числе для проведения демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления.
Еще один механизм – через суд обязать режим Зеленского провести выборы. На этом варианте настаивает депутат Рады Дубинский.
"Большая палата Верховного суда приступит к рассмотрению моей апелляции на решение… судьи Верховного суда Украины Стеценко, который разрешил Зеленскому узурпировать власть и не проводить выборы… Заседание состоится 10 апреля в 15.00 (совпадает с мск)", - написал он в своем в Telegram-канале.
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общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховный суд, всу, минобороны рф
Общество , УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховный суд, ВСУ, Минобороны РФ
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы
Большая палата ВС Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы президента
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда.
В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ
Провести выборы в условиях военного положения на Украине невозможно. Это главный аргумент, который звучит уже второй год от официального Киева. В офисе Зеленского отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувшие страну. Еще одна из причин – нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает".
Эксперты и СМИ называли другую причину – страх Зеленского потерпеть поражение. Проводимые в 2024 и начале этого года опросы свидетельствовали, что он не набрал бы достаточного количества голосов и в гонке за кресло главы государства большинство украинцев отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, а не ему. Так, согласно данным социологического исследования центра СОЦИС, проведенного в феврале, проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявлял, что Зеленский проиграет выборы на Украине "с большим отрывом" в случае их проведения.
ЗАТЯГИВАНИЕ КОНФЛИКТА ДЛЯ ОТСРОЧКИ ВЫБОРОВ
Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что провести выборы на Украине будет возможно через полгода после отмены военного положения. Для этого необходимо прекращение огня и завершение конфликта. Попытки договориться об этом уже ведутся, но пока безуспешно.
В марте Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. И удары со стороны Киева по территории России продолжаются. Путин называл провокационными непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.
Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Киев, заявляя о готовности завершить конфликт на Украине просто тянет время, в надежде на ослабления позиций Трампа.
К ВЫБОРАМ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ
Президент России Владимир Путин заявлял, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Россия, США и другие страны могут сформировать временную администрацию на Украине, в том числе для проведения демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления.
Еще один механизм – через суд обязать режим Зеленского провести выборы. На этом варианте настаивает депутат Рады Дубинский.
"Большая палата Верховного суда приступит к рассмотрению моей апелляции на решение… судьи Верховного суда Украины Стеценко, который разрешил Зеленскому узурпировать власть и не проводить выборы… Заседание состоится 10 апреля в 15.00 (совпадает с мск)", - написал он в своем в Telegram-канале.