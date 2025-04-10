Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250410/sud-856533914.html
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы - 10.04.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы
Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:30+0300
2025-04-10T00:30+0300
общество
украина
киев
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
верховный суд
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856533914.jpg?1744234221
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда. В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ Провести выборы в условиях военного положения на Украине невозможно. Это главный аргумент, который звучит уже второй год от официального Киева. В офисе Зеленского отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувшие страну. Еще одна из причин – нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает". Эксперты и СМИ называли другую причину – страх Зеленского потерпеть поражение. Проводимые в 2024 и начале этого года опросы свидетельствовали, что он не набрал бы достаточного количества голосов и в гонке за кресло главы государства большинство украинцев отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, а не ему. Так, согласно данным социологического исследования центра СОЦИС, проведенного в феврале, проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявлял, что Зеленский проиграет выборы на Украине "с большим отрывом" в случае их проведения. ЗАТЯГИВАНИЕ КОНФЛИКТА ДЛЯ ОТСРОЧКИ ВЫБОРОВ Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что провести выборы на Украине будет возможно через полгода после отмены военного положения. Для этого необходимо прекращение огня и завершение конфликта. Попытки договориться об этом уже ведутся, но пока безуспешно. В марте Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. И удары со стороны Киева по территории России продолжаются. Путин называл провокационными непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Киев, заявляя о готовности завершить конфликт на Украине просто тянет время, в надежде на ослабления позиций Трампа. К ВЫБОРАМ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ Президент России Владимир Путин заявлял, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Россия, США и другие страны могут сформировать временную администрацию на Украине, в том числе для проведения демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Еще один механизм – через суд обязать режим Зеленского провести выборы. На этом варианте настаивает депутат Рады Дубинский. "Большая палата Верховного суда приступит к рассмотрению моей апелляции на решение… судьи Верховного суда Украины Стеценко, который разрешил Зеленскому узурпировать власть и не проводить выборы… Заседание состоится 10 апреля в 15.00 (совпадает с мск)", - написал он в своем в Telegram-канале.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховный суд, всу, минобороны рф
Общество , УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховный суд, ВСУ, Минобороны РФ
00:30 10.04.2025
 
Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы

Большая палата ВС Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы президента

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда.
В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ
Провести выборы в условиях военного положения на Украине невозможно. Это главный аргумент, который звучит уже второй год от официального Киева. В офисе Зеленского отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувшие страну. Еще одна из причин – нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает".
Эксперты и СМИ называли другую причину – страх Зеленского потерпеть поражение. Проводимые в 2024 и начале этого года опросы свидетельствовали, что он не набрал бы достаточного количества голосов и в гонке за кресло главы государства большинство украинцев отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, а не ему. Так, согласно данным социологического исследования центра СОЦИС, проведенного в феврале, проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявлял, что Зеленский проиграет выборы на Украине "с большим отрывом" в случае их проведения.
ЗАТЯГИВАНИЕ КОНФЛИКТА ДЛЯ ОТСРОЧКИ ВЫБОРОВ
Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что провести выборы на Украине будет возможно через полгода после отмены военного положения. Для этого необходимо прекращение огня и завершение конфликта. Попытки договориться об этом уже ведутся, но пока безуспешно.
В марте Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. И удары со стороны Киева по территории России продолжаются. Путин называл провокационными непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.
Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Киев, заявляя о готовности завершить конфликт на Украине просто тянет время, в надежде на ослабления позиций Трампа.
К ВЫБОРАМ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ
Президент России Владимир Путин заявлял, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Россия, США и другие страны могут сформировать временную администрацию на Украине, в том числе для проведения демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления.
Еще один механизм – через суд обязать режим Зеленского провести выборы. На этом варианте настаивает депутат Рады Дубинский.
"Большая палата Верховного суда приступит к рассмотрению моей апелляции на решение… судьи Верховного суда Украины Стеценко, который разрешил Зеленскому узурпировать власть и не проводить выборы… Заседание состоится 10 апреля в 15.00 (совпадает с мск)", - написал он в своем в Telegram-канале.
 
ОбществоУКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховный судВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала