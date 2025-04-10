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Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы

Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы - 10.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд Украины рассмотрит апелляцию на отказ назначить выборы

Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T00:30+0300

2025-04-10T00:30+0300

2025-04-10T00:30+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины в четверг должна приступить к рассмотрению апелляции на отказ инстанции назначить проведение выборов в стране. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда. В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ Провести выборы в условиях военного положения на Украине невозможно. Это главный аргумент, который звучит уже второй год от официального Киева. В офисе Зеленского отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувшие страну. Еще одна из причин – нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает". Эксперты и СМИ называли другую причину – страх Зеленского потерпеть поражение. Проводимые в 2024 и начале этого года опросы свидетельствовали, что он не набрал бы достаточного количества голосов и в гонке за кресло главы государства большинство украинцев отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, а не ему. Так, согласно данным социологического исследования центра СОЦИС, проведенного в феврале, проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявлял, что Зеленский проиграет выборы на Украине "с большим отрывом" в случае их проведения. ЗАТЯГИВАНИЕ КОНФЛИКТА ДЛЯ ОТСРОЧКИ ВЫБОРОВ Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что провести выборы на Украине будет возможно через полгода после отмены военного положения. Для этого необходимо прекращение огня и завершение конфликта. Попытки договориться об этом уже ведутся, но пока безуспешно. В марте Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. И удары со стороны Киева по территории России продолжаются. Путин называл провокационными непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Киев, заявляя о готовности завершить конфликт на Украине просто тянет время, в надежде на ослабления позиций Трампа. К ВЫБОРАМ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ Президент России Владимир Путин заявлял, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Россия, США и другие страны могут сформировать временную администрацию на Украине, в том числе для проведения демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Еще один механизм – через суд обязать режим Зеленского провести выборы. На этом варианте настаивает депутат Рады Дубинский. "Большая палата Верховного суда приступит к рассмотрению моей апелляции на решение… судьи Верховного суда Украины Стеценко, который разрешил Зеленскому узурпировать власть и не проводить выборы… Заседание состоится 10 апреля в 15.00 (совпадает с мск)", - написал он в своем в Telegram-канале.

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общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховный суд, всу, минобороны рф