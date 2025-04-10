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Суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве - 10.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина, бывшего владельца банка "Югра", по новому делу о мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:02+0300
2025-04-10T08:02+0300
финансы
бизнес
россия
алексей хотин
югра
мосгорсуд
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина, бывшего владельца банка "Югра", по новому делу о мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее суд приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы, экс-президента банка к 8,5 годам, экс-председателя правления банка к 8 годам и экс-директора филиала к 6 годам.Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.Банк "Югра" был признан банкротом в 2018 году с "дырой" в капитале в 160,9 миллиарда рублей после отзыва лицензии Центральным банком.
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финансы, бизнес, россия, алексей хотин, югра, мосгорсуд
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Алексей Хотин, ЮГРА, Мосгорсуд
08:02 10.04.2025
 
Суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина, бывшего владельца банка "Югра", по новому делу о мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее суд приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы, экс-президента банка к 8,5 годам, экс-председателя правления банка к 8 годам и экс-директора филиала к 6 годам.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Банк "Югра" был признан банкротом в 2018 году с "дырой" в капитале в 160,9 миллиарда рублей после отзыва лицензии Центральным банком.
!Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
14 февраля, 11:05
 
ФинансыБизнесРОССИЯАлексей ХотинЮГРАМосгорсуд
 
 
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